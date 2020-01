Deux associations de marques renommées soutiennent Tous | Les entreprises

L’Association des Marques espagnoles renommées (AMRE) et Association pour la défense des marques (Andema) aujourd’hui, ils ont soutenu le cabinet Tous, qui fait l’objet d’une enquête par le juge du tribunal national de Santiago Pedraz à la suite d’une plainte du parquet.

Les deux associations, dont Tous fait partie, ont montré leur confiance dans les performances de l’entreprise et déploré les atteintes à la réputation dont souffre la marque.

A travers une déclaration, AMRE a montré son soutien à l’entreprise et défendu sa présomption d’innocence

L’association respecte le travail des tribunaux et se conforme à ses décisions, mais espère que la situation sera résolue “dans le meilleur intérêt de Tous dès que possible”.

L’AMRE souligne que Tous est “une entreprise centenaire, moteur de développement économique et social de son environnement, engagée dans la créativité et l’innovation et pionnière dans l’utilisation de nouvelles techniques de création de bijoux”.

Il souligne également “son ferme engagement à l’internationalisation” et sa présence dans une cinquantaine de pays, ce qui, selon lui, fait Tous dans “une référence pour le tissu économique espagnol”.

L’association fait confiance au “bon travail” de Tous et se conforme à la législation actuelle sur les bijoux.

Andema a revendiqué le “droit à la présomption d’innocence” et a fait preuve d’une pleine confiance “dans les bonnes pratiques” de la marque.

Cette association regrette également les atteintes à la réputation de Tous et espère que la situation “sera résolue dans les meilleurs délais” afin que l’entreprise “continue avec le prestige qu’elle a forgé pendant des années d’efforts, d’innovation et de création d’emplois”.

La plainte de l’accusation fait valoir que Tous a vendu des bijoux remplis de substances non métalliques malgré leur publicité comme s’ils étaient entièrement en or ou en argent.