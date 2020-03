Deux autres compagnies aériennes qui suspendent leurs vols vers le Nicaragua en raison de l’avancée du coronavirus

American Airlines et Spirit Airlines suspendront leurs vols vers le Nicaragua. Cela a été rapporté par l’ambassade des États-Unis sur son compte Twitter officiel. Ces deux compagnies aériennes sont rejointes par Avianca et United Airlines, qui avaient déjà confirmé l’annulation de leurs vols et liaisons avec le pays.

Les annulations surviennent à la suite de l’épidémie mondiale de Covid-19, pour cette raison, l’ambassade a invité les citoyens américains à contacter directement les compagnies aériennes opérant en dehors du Nicaragua pour recevoir des mises à jour sur les annulations de vols et la suspension des services. .

American Airlines suspendra ses opérations à partir du 27 mars; et Spirit Airlines fera de même à partir de ce mardi 24 mars.

Jeudi dernier, Avianca a annoncé qu’à partir de 00h00 ce lundi 23 mars, tous ses vols internationaux, y compris toutes les liaisons avec le Nicaragua, avaient été annulés à titre préventif contre le coronavirus.

“Du 23 mars à 00h00, nous suspendrons toutes nos opérations internationales et garderons la connectivité domestique au minimum”, a déclaré Anko van der Werff, PDG de la compagnie aérienne.

De son côté, United Airlines annule ses vols à partir du 1er avril.

Copa Airlines avait déclaré les jours précédents qu’en raison de la situation du coronavirus, elle avait été obligée de réduire de plus de 80% ses vols en avril. “Y compris un nombre important de villes n’auront pas de service au cours du mois prochain”, indique le communiqué publié par la compagnie aérienne.

La communication de l’ambassade a ajouté que le département d’État a publié un avis de santé mondiale concernant le coronavirus, recommandant que les citoyens américains qui se trouvent dans d’autres pays retournent immédiatement aux États-Unis, “à moins qu’ils ne soient prêts à rester dans le étranger pour une durée indéterminée ».

Aeroméxico n’annule pas pour le moment

La compagnie aérienne Aeroméxico, qui effectue deux vols par semaine vers le Nicaragua, maintient actuellement ses itinéraires de vol, selon Lucy Valenti, présidente de la Chambre nationale du tourisme du Nicaragua (Canatur).

Cependant, l’avancement du coronavirus dans le monde pourrait réduire davantage les quelques vols dans les pays qui n’ont pas encore fermé leurs frontières afin d’empêcher la courbe de la covid-19 de continuer à augmenter. L’une des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été la quarantaine.