Deux centres pour mineurs et deux façons d’affronter la crise de COVID-19 | Couverture

Les éducateurs d’un Centre Résidentiel d’Action Éducative (CRAE) consultés par Efe se sont divisés en deux groupes et ont passé deux semaines consécutives confinées aux jeunes, tandis que dans l’autre, la routine habituelle a été maintenue, avec précautions, bien qu’elle soit un un quart des travailleurs en congé.

Ce sont les stratégies qui ont été suivies par le centre Lledoners, à Sant Cugat del Vallès (Barcelone), dirigé par Jordi Panés, et un autre également situé à Vallès (Barcelone), dont le leader préfère rester anonyme, pour limiter l’impact de Covid -19.

À Lledoners, deux équipes de cinq éducateurs ont été constituées pour vivre avec les jeunes pendant deux semaines consécutives avant de céder la place à cinq autres professionnels, qui resteront au centre pendant les 14 prochains jours.

Il a également été choisi pour minimiser les entrées de personnel et c’est pourquoi ni les équipes de nettoyage ni celles de cuisine ne travaillent pour le moment.

Il y a 16 garçons âgés de 13 à 18 ans et, heureusement, aucun positif pour le coronavirus n’a été enregistré, malgré le fait qu’un des résidents a été isolé pendant deux semaines par mesure de précaution, bien qu’il ait été détecté plus tard qu’il avait transmis une infection virale autre que la Covid-19.

“En tant qu’éducateurs et référents des garçons, nous avons compris que nous devions prendre des responsabilités et prendre soin d’eux en faisant le confinement”, explique Panés, qui souligne que la routine habituelle aurait dû “se réorganiser un peu” et célèbre que cette situation compliquée, “très intense”, a a servi à renforcer le lien avec les jeunes.

Au jour le jour de l’accouchement, ils passent environ deux heures dans les activités scolaires et une autre fois pour faire du sport en groupe, tandis que certains après-midis regardent des films ou des ateliers de cuisine. Du chocolat du dimanche est même partagé par la tasse.

Et il a été facilité que les garçons maintiennent le contact avec leurs familles, soit par le biais de leurs téléphones portables connectés au Wi-Fi de la résidence universitaire, soit avec du matériel provenant du centre lui-même.

Panés rapporte que grâce à la collaboration de la mairie de Sant Cugat et des Mossos, ils disposaient presque depuis le début de l’équipement médical nécessaire, et que l’état de santé des jeunes est régulièrement revu au moyen de contrôles de température.

L’expérience dans l’autre centre de Vallès est différente: dans ce cas, sur les 24 travailleurs réguliers, sept ne se rendent pas au centre pour cause de maladie ou par précaution.

Il y a 24 garçons vivant ici entre 14 et 18 ans et trois d’entre eux ont présenté des symptômes d’une éventuelle Covid-19: deux jeunes sont restés isolés pendant 14 jours -puis on a découvert qu’ils avaient une simple grippe- et le troisième, il n’y a pas de nouvelles de qui a “cassé” la porte de sa chambre et s’est enfui de la résidence. Les Mossos suivent maintenant leurs traces.

Ce centre est “très grand”, il possède plus de 40 hectares de terrain, ce qui a permis aux garçons, “très autonomes”, de mieux faire face à la quarantaine.

Le chef de cette résidence dénonce que les fournitures médicales ont été reçues en retard et “compte-gouttes”, dans certains cas défectueux.

Les travailleurs du centre n’ont pas changé leur routine habituelle, au-delà d’une extrême prudence, car leur situation personnelle ne permet pas, comme à Lledoners, un enfermement avec les résidents.

La vie quotidienne est subdivisée en activités “d’atelier” – telles que les travaux d’entretien des installations – et “beaucoup de classe”, dans lesquelles les activités scolaires sont effectuées, ainsi que du temps libre pour le football et le basket-ball.

