Deux Espagnols cherchent à entrer dans l’histoire de la ligue virtuelle NBA | Réseaux sociaux sportifs

Mario Ortega et Edu Pascual sont les deux premiers Espagnols sélectionnés pour participer au «draft» de la ligue virtuelle NBA -NBA 2K League-, qui aura lieu à New York à l’aube du 22 au 23 février. (00:00 heures CET), et commenter, dans une interview à l’Agence EFE, que le fait de quitter les élus “changerait tout” pour eux car ils transformeraient leur grand passe-temps en travail.

Compétition dominée par les joueurs américains, en plus de se développer dans leur pays car les serveurs européens produisent des “retards dans les jeux”, dans lesquels jusqu’à présent seuls deux anglais et un allemand ont été choisis et peuvent désormais avoir leurs pionniers en Espagne , pour lesquels ils devraient faire partie des 68 élus parmi plus de 200 qui choisissent de participer à la troisième édition de la ligue.