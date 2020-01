Deux matches contre Feddal (Betis) et Cuéllar (Leganés) | Sports

Le comité de compétition de la Fédération espagnole de football (RFEF) a accepté de sanctionner avec deux matches de suspension le joueur de Betis Zouhair Feddal et Leganés Iván Cuéllar, tous deux expulsés le dernier jour de la Ligue.

Feddal a vu le carton rouge direct à la 89e minute contre Getafe, pour avoir protesté à plusieurs reprises contre les décisions de l’arbitre, “en criant et avec des gestes de mépris”, selon le procès-verbal, et Cuéllar a été expulsé pour double avertissement (m.76 et m. 90) dans la confrontation contre l’Atlético de Madrid.