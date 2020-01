Deux médailles d’or en hockey sur glace élèvent désormais six au butin des podiums en Espagne à Lausanne | Sports pratiques

Joueurs de hockey sur glace Eva Aizpurua et Pablo González ont atteint ce mercredi deux médailles d’or Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Lausanne, dans la modalité d’équipes 3×3, composées de joueurs de nationalités différentes.

Six médailles

Avec ces deux médailles, la délégation espagnole ajoute désormais six podiums Au terme de la sixième journée, trois médailles d’or avec celle obtenue par María Costa lors du sprint ski de randonnée. Les médailles restantes ont été le bronze du relais espagnol de ski de fond mixte, le bronze d’Ot Ferrer dans la modalité masculine de cette même spécialité et l’argent de Nil Llop dans les 500 mètres de patinage de vitesse.

Eva et Pablo ont commencé leur voyage dans la ville suisse vendredi dernier. Aizpurua l’a fait avec l’équipe de hockey jaune, qui jusqu’à ce qu’elle atteigne l’or a récolté 5 victoires et 3 défaites. Pour sa part, Gonzalez a joué dans l’équipe verte, qui il a gagné tous les matchs joués moins un.

Júlia Tèrmens, composante de l’équipe brune, a été classée en 4ème position, rapporte la RFEDH.

Eva Aizpurua, 14 ans, a déclaré quelques minutes après avoir obtenu la médaille: «Je suis super gaiJe ne m’y attendais pas du tout. Nous allions nous battre et finalement nous avons gagné. Il y a beaucoup de niveau ici, atteindre la finale et gagner a été très difficile. »Pendant ce temps, Pablo, 15 ans, dit que«le match a été intense. Ça a été un peu difficile à communiquer entre les membres de l’équipe à cause de la langue mais c’était très bien, je ne m’y attendais pas ».

Frank Gonzalez, président de la RFEDH, a déclaré que «les athlètes ont fait de gros efforts, ils ont démontré le développement qu’ils ont des sports de glace. Ensemble, nous pouvons aller très loin, comme cela a été démontré avec ces médailles en hockey sur glace et avec celle de Nil LLop en patinage de vitesse. Les joueurs de curling ont également fait un excellent travail. Nous devons améliorer et aspirer à tout “

Médailles précédentes

Le relais mixte espagnol de ski de fond a été réalisé en bronze, intégré par les Catalans María Costa, Marc Ràdua, Ares Torra et Ot Ferrer, ils ont décroché la médaille de bronze mardi en marquant un temps de 37:13, à seulement deux secondes du relief de la France, qui a obtenu l’argent avec une marque de 37:11, tandis que les magasins suisses ont été réalisés avec l’or mercy à un moment de 35:07.

L’Espagne n’a pas réussi pas de podium lors des deux éditions précédentes des Jeux d’hiver de la jeunesse et dans la ville suisse, il est placé à la neuvième place du tableau provisoire des médailles, mené par la Russie et la Suisse avec cinq médailles d’or chacune.

María Costa a remporté la médaille d’or dans l’épreuve de sprint de ski de randonnée, après avoir remporté la finale, alors que dans cette même modalité, mais dans la catégorie masculine, Ot Ferrer est monté sur la troisième marche du podium.

La skieuse catalane a décroché la médaille d’or après avoir terminé l’épreuve décisive avec un temps de 3: 22.45, devant l’italienne Silvia Berra qui a terminé en 3: 24.98 et la française Margot Ravinel qui a conclu la finale avec un 3: 25,85 points. Auparavant, María Costa s’était imposée sur sa manche de quart de finale et en deuxième demi-finale.

De son côté, le Catalan Ot Ferrer, porte-drapeau de l’Espagne lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de la jeunesse le 9 janvier, il a remporté la médaille de bronze au sprint masculin au terme d’un temps de 2: 43.28. L’or est allé à l’Italien Rocco Baldino avec une marque de 2: 30,14 et l’argent pour son compatriote Luca Tomasoni lors de l’arrêt du chronomètre à 2: 38.01. Dans ces six derniers matchs, il a également participé Marc Ràdua, qui a terminé cinquième avec un temps de 2: 47,27.

La modalité de ski de fond, qui s’ouvre comme discipline olympique dans ces Jeux de la Jeunesse, implique non seulement la descente traditionnelle à skis mais aussi une ascension précédente et une partie à pied. Tout cela en un temps très rapide qui se fait généralement en moins de cinq minutes.

La médaille d’or remportée par María Costa, la première en Espagne aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver, et la médaille de bronze remportée par Ot Ferrer ont ajouté à l’argent que Nil Llop a remporté ce dimanche sur 500 mètres de patinage de vitesse.

