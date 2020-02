Deux mille participants ouvriront le circuit Farinato Race 2020 à Oviedo | Sports pratiques

Farinate Race, le circuit de course d’obstacles le plus prestigieux d’Espagne, commence son calendrier 2020 à Oviedo. Le 8 et 9 février avec un test exigeant Jupes Naranco dans lequel environ deux mille participants se réuniront.

Parmi ceux qui participeront à la première fête de la farinata de l’année figurent les champions de l’année dernière, les Galiciens Damián Espasandín et Paula Esteiro. Avec eux, d’autres favoris pour remporter le titre final en dix mois à Séville: Manuel Romero, Daniel Osma, Irati Beorlegi e Isabel de la Hoz.

Concernant le départ du circuit 2019, qui a eu lieu à Gijón, La participation augmente de 40% des athlètes venant de l’extérieur des Asturies. Au total, douze communautés autonomes seront représentées.

Aussi le pourcentage de femmes augmente qui prendra la sortie dans le but de devenir des «finishers». Parmi les inscrits, 64% sont des hommes et 36% des femmes.

L’organisation de Farinate Race a conçu un Circuit de 7 kilomètres d’ouvrir le calendrier 2020 dans lequel la boue sera le protagoniste. Autour de 600 tonnes de terrain Ils se déplaceront pour creuser certains des obstacles qui mettront à l’épreuve les limites et la capacité de surmonter les participants.

Prix ​​des coureurs d’élite

Les coureurs d’élite qui arrivent en premier classés à l’équateur du circuit, après la Farinate de fer 20k, Ils auront des prix en espèces. Le premier recevra 800 euros, le second 300 et le troisième 150, hommes et femmes.

Le dernier podium de Farinate OCR Series 2020 Cela se décidera lors des essais de Séville, comme cela s’est produit en 2019 avec les victoires de Damián Espasandín et Paula Esteiro. Chaque point accumulé sera transformé en secondes d’avantage au début de ce test. Le coureur avec le plus de points vient en premier. Le second laissera autant de secondes plus tard que la différence de points entre les deux et ainsi de suite jusqu’à compléter le reste des couloirs du circuit.

Les trois premiers classés, par ordre d’entrée dans les deux genres de cette course, obtiendront les prix finaux du circuit. Le gagnant remportera 1300 euros plus l’inscription du circuit, tandis que le second recevra 700 euros et le troisième 300.

Calendrier Farinato 2020

Oviedo (8-9 février)

Llívia (14-15 mars)

Madrid (18-19 avril)

Mérida (16 mai). Championnat 42, 20 et 7 km + OCRA San Sebastián-Tercio Viejo de Sicile (6-7 juin)

Ponferrada (24-25 octobre)

Gernika (7-8 novembre)

Séville (21-22 novembre)

