Deux personnes qui naviguaient au Japon meurent pour le coronavirus | La société

Deux personnes qui se trouvaient à bord d’un bateau de croisière qui a été mis en quarantaine au Japon au début du mois et qui ont été infectées par COVID-19 sont décédées au cours des dernières heures, ont rapporté aujourd’hui les médias locaux.

Le défunt, deux passagers du Diamond Princess, est un homme et une femme d’environ quatre-vingts ans. La chaîne de télévision publique NHK et les agences de presse locales Kyodo et Jiji Press, qui ont signalé ces décès, n’ont pas fourni leur identité, bien qu’ils aient déclaré être deux Japonais.