La Corée du Sud a confirmé vendredi un deuxième cas d’infection par l’épidémie de coronavirus qui a émergé dans la ville chinoise de Wuhan, qui en Chine a déjà touché plus de 800 personnes et causé la mort de 25 personnes infectées.

Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), le patient, de nationalité sud-coréenne et âgé de 55 ans, travaillait à Wuhan et déjà là, il a commencé à ressentir des symptômes de pneumonie tels que fièvre élevée et maux de gorge.