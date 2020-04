Devant l’ONU, le Mexique demande d’éviter de thésauriser les fournitures contre les coronavirus

“Il s’agit d’éviter la thésaurisation des fournitures et que l’avantage est pour tous ceux qui en ont besoin”, a expliqué le SRE.

Le Mexique a officialisé devant les Nations Unies (ONU) sa proposition visant à ce que l’entité internationale contribue au assurer un accès efficace aux médicaments et à l’équipement médical pour faire face à la pandémie de coronavirus et éviter thésaurisation d’entre eux par des nations avec une plus grande force juste.

Cela a été rapporté par le ministère des Affaires étrangères (SRE) à travers une déclaration dans laquelle il a expliqué que la délégation mexicaine auprès de l’ONU dirigée par l’ambassadeur Juan Ramón de la Fuente Il a envoyé un projet de résolution aux 192 autres membres de l’organisation.

“La délégation mexicaine a envoyé le projet de résolution aux 192 autres États membres de l’ONU, avec une note conceptuelle indiquant que lors de la réunion virtuelle du G20 tenue la semaine dernière, le président du Mexique Andrés Manuel López Obrador a soulevé la possibilité que l’ONU joue un rôle actif dans garantir l’accès aux médicaments et aux équipements médicaux grâce à une coopération internationale efficace et solidaire“Il a fait référence.

Le SRE a expliqué que l’initiative mexicaine propose Renforcer le mandat du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, pour coordonner toutes les agences de l’agence impliquées dans la question et en consultation avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), telle qu’établie dans le Programme 2030 et conformément aux accords conclus par les chefs d’État des 20 nations les plus puissantes.

“Le projet propose un accès effectif aux médicaments, tests diagnostiques et vaccins (déjà en route), ainsi que équipement médical requis pour faire face à la pandémie de COVID-19. Il ajoute que les gouvernements et le secteur privé doivent travailler ensemble pour accélérer la recherche et le développement de technologies, afin de partager les avantages que les nouveaux médicaments antiviraux et vaccins en cours de développement apporteront. »

“Il s’agit d’éviter la thésaurisation des fournitures et que l’avantage est pour tous ceux qui en ont besoin, selon des principes stricts de distribution équitable, d’efficacité, de sécurité, d’équité et d’accessibilité “, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans le communiqué.

L’agence fédérale, en charge de Marcelo Ebrard, a expliqué que la proposition mexicaine est compatible et complémentaire avec le document “Responsabilité partagée et solidarité mondiale pour pouvoir faire face à la pandémie” qui a été publié par le Secrétaire général de l’ONU.

Il est prévu que la proposition de la représentation mexicaine soit appuyée par d’autres pays et sera soumise pour examen à l’Assemblée générale de l’organisation la semaine prochaine, qui continuera de fonctionner virtuellement.

Le Mexique 🇲🇽 a présenté aujourd’hui lors de la @ONU_es une proposition de résolution visant à renforcer la ¨Coopération internationale pour garantir l’accès mondial aux médicaments, vaccins et équipements médicaux nécessaires pour faire face à la pandémie # COVID19.¨ pic.twitter.com/pYOmcuPGa1

– Mission des Nations Unies au Mexique (@MexOnu) 3 avril 2020