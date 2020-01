Devota & Lomba est renouvelé avec une nouvelle collection qui respire la poésie et l’avant-garde, en plus d’offrir fantaisie et luminosité grâce à des motifs remarquables, une bonne couture et les bons tons verts et violets.

Le bon travail de Modesto Lomba est gravé dans des pièces gaies et joviales, également libres qui échappent au protocole de cérémonie ci-joint et à la rigidité des actes officiels.