Devriez-vous ou ne devriez-vous pas porter un masque pendant la pandémie de coronavirus? Voici ce que disent les experts en santé

(.) – Devriez-vous ou ne devriez-vous pas porter un masque pendant la pandémie de coronavirus? C’est ce que disent les organisations de santé et certains des meilleurs experts.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. USA (CDC): L’organisation recommande que si vous n’êtes pas malade, “vous n’avez pas besoin de porter un masque facial à moins que vous ne preniez soin d’une personne malade”. Cependant, si vous êtes malade, “vous devez porter un masque facial lorsque vous êtes autour d’autres personnes (par exemple, partager une chambre ou un véhicule) et avant d’entrer dans le bureau d’un fournisseur de soins de santé”, a déclaré le CDC.

L’Organisation mondiale de la santé: L’OMS maintient sa recommandation de porter un masque si vous êtes malade ou si vous prenez soin d’une personne malade. “Les masques portés par le grand public ne font pas partie des recommandations de l’OMS”, a déclaré l’organisation.

Dr Anthony Fauci, directeur du United States National Allergy Institute: Fauci a déclaré aujourd’hui que les masques ne devaient pas être utilisés comme substitut de l’éloignement social, mais pouvaient être utilisés comme supplément. “

En raison de certaines informations récentes selon lesquelles le virus peut se propager même lorsque les gens parlent plutôt que lorsqu’ils toussent et éternuent, la meilleure chose à faire lorsque vous êtes à l’extérieur et ne peut pas garder cette distance de six pieds est de porter une sorte de couverture facial ». Il a en outre déclaré que le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche discute activement des directives sur l’utilisation des masques.

Sanjay Gupta de .: Gupta a expliqué que les masques pourraient aider les personnes atteintes de coronavirus mais ne présentant pas de symptômes de propagation du virus. “La façon de penser à ce problème de masque est que ce n’est pas vraiment pour les personnes qui ne sont pas encore infectées. C’est plus pour les gens qui pourraient être infectés et qui ne le savent pas, et pour essayer de réduire les chances qu’ils le transmettent à quelqu’un d’autre. » Gupta a souligné que l’éloignement social est le meilleur moyen de lutter contre la propagation du coronavirus et a déclaré que les masques du modèle N95 devraient être réservés aux travailleurs de la santé.

