Diego Alonso espère remporter la Ligue des champions de la Concacaf avec l’Inter Miami | Réseaux sociaux sportifs

L’entraîneur de l’Inter Miami, l’Uruguayen Diego Alonso, a déclaré que son aspiration en tant que premier entraîneur de l’équipe anglaise David Beckham, était “gagner, gagner, gagner”, et à l’avenir également obtenir la Ligue des champions de la Concacaf, le Tournoi de clubs de football le plus important d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes.

“C’est mon objectif”, a déclaré Alonso quelques heures avant la première formation de l’équipe, qui a eu lieu sur le terrain de son stade de Fort Lauderdale, au nord de Miami, qui est toujours en construction.