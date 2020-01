Diego Costa et Thomas Lemar rejoignent la concentration de l’Atlético de Madrid | Réseaux sociaux sportifs

L’attaquant Diego Costa et le milieu de terrain français Thomas Lemar sont arrivés à Jeddah (Arabie Saoudite) et ont rejoint la concentration de l’Atletico Madrid qui disputera cet après-midi la finale de la Super Coupe d’Espagne contre le Real Madrid.

Costa et Lemar, qui sont restés à Madrid pour continuer à récupérer leurs blessures respectives, sont arrivés dans la deuxième ville la plus importante d’Arabie saoudite dans la matinée de ce dimanche et, plus tard, iront au reste de l’expédition rouge et blanche au stade King Abdullah Sport Center pour soutenir ses coéquipiers