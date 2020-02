Diego Maradona participe à une série sur les barrabravas argentins | Réseaux sociaux sportifs

Diego Maradona apparaîtra dans une série sur les barrabravas argentins (groupes d’ultras violents) intitulée “Puerta 7”, qui sera présentée en première le 21 février, et dans une avance publiée mardi, il a assuré que “la balle se tache”.

“J’avais tort et payé, mais maintenant plusieurs avaient tort, professeur, et ils avaient tort laid. Et le football paie pour ça. Je ne pensais pas, mais oui, le ballon tache”, dit Maradona dans une scène qui émule le discours qu’il a prononcé à la Bombonera lors de sa fête d’adieu en 2001.