DiEM25 présente un plan en 3 points pour faire face à la dépression COVID-19

Plan en trois points de DiEM25 pour la pandémie de COVID-19

Étape 1: Émettre 1 billion d’euros en BCE-Eurobonds

Étape 2: Injecter un paiement en espèces de solidarité européenne de 2000 €

Étape 3: Introduire un programme européen de relance verte et d’investissement

Introduction: des vies, Les moyens de subsistance et l’Union au bord du gouffre

La pandémie COVID-19 est le plus grand test du projet européen dans l’histoire de l’Union – et nous échouons.

La solidarité était censée être un principe fondateur de l’UE. Mais la solidarité fait défaut au moment où elle est le plus nécessaire.

COVID-19 a révélé une vérité fondamentale: l’Europe n’est aussi saine que son résident le plus malade, aussi prospère que ses plus en faillite.

Mais la direction de l’UE est paralysée par son état d’esprit mendiant-ton-voisin – et maintenant malade-ton-voisin.

Le prix de cet échec ne sera pas seulement des vies perdues et des moyens de subsistance détruits. Ce sera le désintégration de l’Union elle-même.

Conformément à son Green New Deal pour l’Europe, DiEM25 propose un plan en 3 points pour protéger tous les résidents européens, éviter une dépression économique et empêcher l’effondrement de l’Union.

Quatre faits

Notre plan repose sur quatre faits fondamentaux.

La dette publique va et doit augmenter: La chute abrupte des revenus du secteur privé doit être remplacée par les dépenses publiques. Sinon, les faillites détruiront une grande partie de la capacité de production de l’Europe et, par conséquent, épuiseront encore plus l’assiette fiscale.

L’augmentation globale de la dette publique ne doit pas nous diviser: La dernière crise de l’euro a détruit la situation budgétaire de certains États membres tout en améliorant la situation budgétaire d’autres. Les résultats sont des capacités d’absorption budgétaire extrêmement différentes dans la zone euro. Si l’augmentation de la dette publique n’est pas un fardeau partagé, la nouvelle crise de l’euro détruira la dernière chance de maintenir l’Union européenne une fois le virus lui-même vaincu.

Un Eurobond est essentiel, mais le diable est dans ses détails: Neuf gouvernements de la zone euro ont demandé à juste titre l’émission d’une euro-obligation afin que le fardeau de l’augmentation de la dette publique soit partagé. Mais les questions les plus importantes demeurent: quelle institution devrait le délivrer? Et qui le soutiendra? DiEM25 estime qu’il n’y a qu’une seule réponse: une BCE-Eurobond soutenue uniquement par la BCE.

Un Eurobond est essentiel, mais il ne suffit pas: Deux autres interventions sont nécessaires. Pendant la pandémie, L’Europe doit injecter immédiatement de l’argent liquide dans le compte bancaire de chaque citoyen afin d’éviter autant de faillites et de pertes de moyens de subsistance que possible. Une fois la pandémie reculée, L’Europe doit s’engager dans un programme d’investissement vert important, efficace et commun afin d’améliorer la capacité globale de l’Europe à rebondir.

Trois étapes pour unifier l’Europe et éviter une dépression liée au COVID-19

Étape 1: la BCE doit émettre 1 billion d’euros de BCE-Eurobonds

Ceux qui réclament une euro-obligation ont raison: c’est la seule façon de faire face à l’augmentation de la dette publique sans casser l’Union. La question est: qui devrait le délivrer? Et qui devrait le soutenir.

L’Europe dispose de trois institutions qui pourraient émettre l’euro-obligation indispensable: le mécanisme européen de stabilité (MES). La Banque européenne d’investissement (BEI). Et la Banque centrale européenne (BCE). Cependant, deux de ces institutions sont mal adaptées à la tâche urgente à accomplir.

Mécanisme européen de stabilité: Le MES ne devrait pas être l’institution émettrice pour deux raisons. Premièrement, sa charte insiste sur le fait que tous les prêts doivent être assortis de conditions qu’aucun gouvernement n’acceptera. Deuxièmement, même si ces conditions sont levées, les obligations «synthétiques» du MES contiennent les germes de la fragmentation de l’Europe.

Banque européenne d’investissement: La BEI devrait être utilisée pour émettre des obligations d’investissement, et non des euro-obligations pour assumer la dette publique. (Voir l’étape 3 ci-dessous)

Nous nous retrouvons avec la BCE: la seule institution de l’UE capable d’émettre des euro-obligations thérapeutiques non synthétiques.

Compte tenu de ce qui précède, DiEM25 propose que:

La BCE émet une euro-obligation à longue échéance de 30 ans pour 1 billion d’euros, uniquement soutenue par la BCE, avec la possibilité d’une nouvelle émission dans les besoins.

Le billion d’euros collecté par la BCE sera ensuite utilisé pour remplacer la dette nationale, proportionnellement aux récessions nationales et aux coûts de santé publique induits par les coronavirus.

Compte tenu de la maturité de trois décennies de ces BCE-Eurobonds, l’UE aura trois décennies pour décider comment rembourser sa banque centrale. DiEM25 estime que seul un gouvernement fédéral démocratiquement élu en Europe peut prendre ces décisions. Sans cela, les mesures d’urgence de la BCE ne font qu’aggraver le déficit démocratique de l’Europe, menaçant à nouveau la survie de l’Union.

Étape 2: La BCE doit injecter un paiement en espèces de solidarité européenne de 2000 € à chaque résident européen

D’innombrables Européens sont actuellement enfermés sans capacité de gagner. Ils ont besoin d’argent immédiatement, pas des prêts ou des avantages qui impliquent une bureaucratie excessive.

Pour cette raison, nous appelons la BCE à financer immédiatement les banques commerciales européennes avec 2000 € par citoyen européen à créditer directement sur leur compte.

Quant aux non bancarisés, la BCE doit fournir des espèces à une banque par État membre qui émet des cartes de débit numérotées et anonymes à décaisser par les autorités locales et nationales à tous les résidents sans compte bancaire.

Que personne ne vous dise que cela ne peut pas être fait! En réponse à COVID-19, les autorités de Hong Kong ont crédité 1250 $ US sur le compte de chaque résident. En réponse à la crise financière de 2008, le gouvernement australien a fait de même, épargnant au pays la même récession qui s’est propagée à travers l’Europe.

Que personne ne vous dise que nous ne pouvons pas payer pour cela! Le coût total du paiement en espèces de solidarité européenne de 2000 € à chaque citoyen européen coûtera à la BCE 750 milliards d’euros – précisément la somme que la BCE vient d’annoncer ira à un assouplissement plus quantitatif: le même assouplissement quantitatif qui a échoué, avant la pandémie, à aider l’Europe à sortir de sa stagnation.

Que personne ne vous dise que ce n’est pas «durable»! À la fin de l’année, les États peuvent imposer les particuliers au prorata de leur revenu global, en récupérant une partie de ces paiements en espèces, si besoin est.

Étape 3: l’UE doit créer un programme européen de relance verte et d’investissement

Lorsque le verrouillage de l’Europe prendra fin, des industries entières seront confrontées à la faillite, ayant désespérément besoin de réinvestir et de se réorienter.

L’Europe ne peut pas se permettre de gâcher cette crise comme elle l’a fait la dernière.

La crise de l’euro a laissé l’Europe avec un potentiel de croissance verte plus faible et une moindre capacité à concurrencer la Chine et les États-Unis sur les technologies du futur. Nous ne pouvons pas nous permettre de répondre à cette crise avec plus d’austérité, de plus fortes divergences, moins d’investissements et une pénurie d’emplois de qualité.

C’est pourquoi l’Union européenne a besoin programme européen permanent de relance écologique et d’investissement après la pandémie, financé par une alliance de la BEI et de la BCE et mis en œuvre par une nouvelle agence européenne de relance verte.

DiEM25 propose que le Conseil européen:

Dirige la Banque européenne d’investissement (BEI), et sa filiale le Fonds européen d’investissement (FEI), émettre des obligations BEI-FEI environ 5% du PIB de l’UE, soutenu par la BCE sur les marchés obligataires.

Établit l’Agence européenne pour la relance verte (EGRA) avec pour mission de diriger les fonds collectés par l’alliance BEI-BCE vers l’union de l’énergie verte et la fourniture de la santé publique, de l’éducation publique et d’autres biens publics dans l’ensemble de l’Union.

Conclusion: l’Europe s’unifiera ou périra.

La création de l’euro a placé l’UE sur une voie fourchue qui a conduit à l’unification ou à la désintégration. Aucun troisième critère d’évaluation n’a jamais existé.

La crise de l’euro a été mise sous glace, mais jamais guérie, par les interventions de la BCE. Mais l’urgence du COVID-19 empêche désormais le gel de la crise de l’euro.

L’UE s’unifiera pour faire face à cette crise sans précédent, ou elle périra.

Le plan d’action en trois points de DiEM25 offre la seule voie vers l’unification. Les trois politiques que nous proposons sont immédiatement applicables et conformes à la lettre des traités de l’UE.

Ils promettent:

Partager la charge de la dette entre les États membres de l’UE

Pour fournir le grand stimulus discrétionnaire dont l’Europe a besoin

Pour corriger l’erreur de catégorie de l’UE en confondant une crise d’insolvabilité avec une crise de liquidité

Pour protéger les résidents européens des revenus perdus à cause de COVID-19

Fournir les investissements publics verts pour aider l’Europe à rebondir durablement.

Une fois le plan d’action en trois points de DiEM25 mis en œuvre, l’Europe aura la chance de devenir une véritable Union démocratique. La seule autre option est la désintégration.