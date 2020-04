“Dieu est notre allié, pas le virus”: l’homélie du Vendredi Saint au Vatican

Le pape François lors de la célébration du Vendredi Saint dans la basilique Saint-Pierre au Vatican le 10 avril 2020. Crédit: ANDREW MEDICHINI / POOL / . via .

Voici le texte intégral de l’homélie prononcée par le Père Raniero Cantalamessa lors des offices du Vendredi Saint au Vatican:

Saint Grégoire le Grand a dit que l’Écriture cum legentibus crescit, grandit avec ceux qui le lisent[1]. Il exprime toujours de nouvelles significations basées sur les questions que l’homme porte dans son cœur en le lisant. Et nous lisons l’histoire de la Passion cette année avec une question – encore plus, avec un cri – dans le cœur qui s’élève à travers la terre. Nous devons essayer de saisir la réponse que la parole de Dieu lui donne.

Ce que nous venons d’entendre est le récit du plus grand mal objectivement jamais commis sur terre. Nous pouvons le regarder sous deux angles différents: soit de face, soit de dos, c’est-à-dire soit par ses causes, soit par ses effets. Si nous nous arrêtons aux causes historiques de la mort du Christ, nous devenons confus et chacun sera tenté de dire comme Pilate: “Je suis innocent du sang de cet homme” (Mt 27, 24). La croix est mieux comprise par ses effets que par ses causes. Et quels ont été les effets de la mort de Christ? Justifié par la foi en Lui, réconcilié et en paix avec Dieu, rempli de l’espérance de la vie éternelle! (cf. Rom 5, 1-5)

Mais il y a un effet que la situation en action nous aide à capter en particulier. La croix du Christ a changé le sens de la douleur et de la souffrance humaine. De toute souffrance, physique et morale. Ce n’est plus une punition, une malédiction. Il a été racheté en racine depuis que le Fils de Dieu l’a pris sur lui. Quelle est la preuve la plus sûre que la boisson que quelqu’un vous propose n’est pas empoisonnée? C’est s’il boit devant vous dans la même tasse. C’est ainsi que Dieu l’a fait: sur la croix, il a bu, devant le monde, le calice de la douleur aux excréments. Il a ainsi montré qu’elle n’est pas empoisonnée, mais qu’il y a une perle au fond.

Et non seulement la douleur de ceux qui ont la foi, mais de toute douleur humaine. Il est mort pour tout le monde. “Quand je serai ressuscité sur la terre”, avait-il dit, “je m’attirerai tout à moi” (Jn 12, 32). Tout le monde, pas seulement certains! “Souffrir”, écrivait Saint Jean-Paul II de son lit d’hôpital après l’attaque, “signifie devenir particulièrement réceptif, particulièrement ouvert à l’action des forces salvifiques de Dieu offertes à l’humanité en Christ”[2]. Grâce à la croix du Christ, la souffrance est également devenue, à sa manière, une sorte de “sacrement universel du salut” pour l’humanité.

Quelle lumière tout cela jette-t-il sur la situation dramatique que traverse l’humanité? Ici aussi, plutôt que les causes, il faut regarder les effets. Non seulement les négatifs, dont nous entendons chaque jour la triste partie, mais aussi les points positifs que seule une observation plus attentive nous aide à capter. La pandémie de coronavirus nous a brutalement réveillés du plus grand danger auquel les individus et l’humanité ont toujours été confrontés: celui du délire de la toute-puissance. Nous avons l’occasion – comme l’a écrit un rabbin juif bien connu – de célébrer un exode spécial de Pâques cette année, de quitter “l’exil de la conscience”[3]. L’élément le plus petit et le plus redoutable de la nature, un virus, suffisait à nous rappeler que nous sommes mortels, que la puissance et la technologie militaires ne suffisent pas à nous sauver. “Un homme prospère ne comprend pas”, dit un psaume de la Bible, “il est comme des animaux qui périssent” (Ps 49,21). Comme c’est vrai!

En peignant à fresque la cathédrale Saint-Paul de Londres, le peintre James Thornhill, à un moment donné, a été tellement submergé d’enthousiasme par sa fresque que, en revenant mieux, il ne s’est pas rendu compte qu’il allait se précipiter dans le vide de échafaudage. Un participant horrifié s’est rendu compte qu’un cri d’appel ne ferait qu’accélérer le désastre. Sans réfléchir à deux fois, il plongea un pinceau dans la couleur et le jeta au milieu de la fresque. Le professeur, étonné, bondit en avant. Son travail était compromis, mais il était en sécurité.

C’est ainsi que Dieu travaille parfois avec nous: il perturbe nos projets et notre tranquillité, pour nous sauver de l’abîme que nous ne voyons pas. Mais attention à ne pas nous tromper. Ce n’est pas Dieu qui a jeté le pinceau sur la fresque de notre fière civilisation technologique. Dieu est notre allié, pas le virus! «J’ai des projets de paix, pas d’affliction», nous dit-il lui-même dans la Bible (Jér 29,11). Si ces fléaux étaient des punitions de Dieu, il ne serait pas expliqué pourquoi ils sont également battus sur les bons et les mauvais, et pourquoi les pauvres souffrent le plus. Sont-ils plus pécheurs que les autres?

Non! Celui qui a pleuré un jour la mort de Lazare pleure aujourd’hui le fléau qui est tombé sur l’humanité. Oui, Dieu “souffre”, comme chaque père et chaque mère. Quand nous le saurons un jour, nous aurons honte de toutes les accusations que nous avons portées contre lui dans la vie. Dieu participe à notre douleur pour la surmonter. “Dieu”, écrit Saint Augustin, “étant suprêmement bon, ne permettrait jamais à aucun mal d’exister dans ses œuvres, s’il n’était pas assez puissant et bon, pour faire sortir le bien du mal lui-même”[4].

Dieu le Père a-t-il voulu la mort de son Fils, pour en tirer un bien? Non, il a simplement laissé la liberté humaine suivre son cours, tout en la faisant servir son plan, pas celui des hommes. Cela s’applique également aux maux naturels tels que les tremblements de terre et les fléaux. Il ne les remue pas. Il a également donné à la nature une sorte de liberté, qualitativement différente, sans doute, de la liberté morale de l’homme, mais toujours une forme de liberté. Liberté d’évoluer selon ses lois de développement. Vous n’avez pas créé le monde comme une montre préprogrammée sur aucun de vos petits mouvements. C’est ce que certains appellent le hasard, et que la Bible, d’autre part, appelle «la sagesse de Dieu».

L’autre fruit positif de la crise sanitaire actuelle est le sentiment de solidarité. Quand, dans la mémoire humaine, les peuples de toutes les nations se sont-ils sentis si unis, si égaux, si peu contestés, comme en ce moment de douleur? Jamais auparavant nous n’avons perçu la vérité du cri de notre poète: «Hommes, paix! Sur la terre prosternée, c’est trop le mystère » [5]. Nous avons oublié les murs à construire. Le virus ne connaît pas de frontières. En un instant, il a brisé toutes les barrières et distinctions: de race, de religion, de recensement, de pouvoir. Nous ne devons pas revenir en arrière lorsque ce moment est passé. Comme le Saint-Père nous a exhortés, nous ne devons pas manquer cette occasion. Ne faisons pas tant de souffrances, tant de morts, tant d’engagement héroïque de la part des agents de santé ont été vains. C’est la «récession» que nous redoutons le plus.

Ils forgeront des charrues avec des épées,

des lances, des sécateurs.

Les gens ne lèveront pas leur épée contre les gens, ils ne s’entraîneront pas pour la guerre (Is 2,4).

Il est temps de réaliser quelque chose de cette prophétie d’Isaïe dont l’humanité a toujours attendu l’accomplissement. Disons-en assez sur la tragique course aux armements. Criez-le de toutes vos forces, jeunes, car c’est avant tout votre destin qui est en jeu. Allouons les ressources illimitées utilisées pour les armes aux fins dont nous voyons le besoin et l’urgence dans ces situations: santé, hygiène, nourriture, lutte contre la pauvreté, soin de ce qui est créé. Que la génération vienne dans un monde plus pauvre en choses et en argent, si nécessaire, mais plus riche en humanité.

La Parole de Dieu nous dit quoi faire en premier dans des moments comme ceux-ci: crier à Dieu. C’est lui-même qui met sur les lèvres des hommes les mots pour lui crier, parfois même des mots durs, de pleurs et presque d’accusation. “Lève-toi, Seigneur, viens à notre secours! Sauvez-nous par votre merci! […] Réveillez-vous, ne nous rejetez pas pour toujours! » (Ps 44.24.27). “Seigneur, ça ne te dérange pas si nous périssons?” (Mc 4.38).

Dieu aime-t-il être prié pour accorder ses avantages? Notre prière peut-elle amener Dieu à changer ses plans? Non, mais il y a des choses que Dieu a décidé de nous accorder comme fruit commun de sa grâce et de notre prière, presque pour partager avec ses créatures le mérite de l’avantage reçu [6]. C’est lui qui nous pousse à le faire: “Demandez et vous recevrez, dit Jésus, frappez et on vous ouvrira” (Mt 7,7).

Lorsque, dans le désert, les Juifs ont été mordus par des serpents venimeux, Dieu a ordonné à Moïse d’élever un serpent de bronze sur une bannière, et celui qui l’a regardé n’est pas mort. Jésus s’est approprié ce symbole. “Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert”, a-t-il dit à Nicodème, “ainsi le Fils de l’homme doit être ressuscité, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle” (Jn 3,14-15). Nous aussi, en ce moment, sommes mordus par un “serpent” venimeux invisible. Regardons Celui qui a été “élevé” par nous sur la croix. Adorons-le pour nous et pour toute l’humanité. Celui qui la regarde avec foi ne meurt pas. Et s’il meurt, ce sera pour entrer dans la vie éternelle.

“Après trois jours, je ressusciterai”, a prédit Jésus (cf. Mt 9, 31). Nous aussi, après ces jours que nous espérons courts, nous nous lèverons et quitterons les tombes de nos maisons. Non pas pour revenir à la vie précédente comme Lazare, mais à une nouvelle vie, comme Jésus. Une vie plus fraternelle, plus humaine. Plus chrétien!

