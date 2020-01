Disney + est l’application la plus téléchargée aux États-Unis avec 30 millions d’achats | La culture

L’application Disney +, qui permet d’accéder au catalogue “streaming” du géant du divertissement, était l’application la plus téléchargée aux États-Unis depuis son lancement avec plus de 30 millions d’acquisitions sur les appareils Apple et Android.

Selon un rapport du dernier trimestre 2019 du cabinet de conseil Sensor Tower, spécialisé dans les applications pour appareils mobiles, Disney a également levé plus de 50 millions de dollars avec des abonnements mensuels et annuels à son service de contenu Internet.