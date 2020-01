Disneyland fermera ses portes à Hong Kong et Shanghai pour éviter de propager le virus | Couverture

Le siège du parc à thème Disneyland à Hong Kong et Shanghai fermera ses portes à partir d’aujourd’hui jusqu’à nouvel ordre pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus causant la pneumonie de Wuhan, qui a déjà fait au moins 56 morts parmi les 1.975 infectés diagnostiqués en Chine.

Dans un communiqué publié sur leurs sites Internet, les parcs déclarent qu’il s’agit “d’une mesure de précaution dans le sens des efforts de prévention qui sont menés” dans le pays et serviront à garantir “la santé et la sécurité de nos clients”. et personnel. “