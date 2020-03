Distribution de nourriture à Opa-Locka pour atténuer les effets de la crise des coronavirus – . Miami (51)

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus augmente quotidiennement dans le sud de la Floride, et avec lui le besoin pour beaucoup d’obtenir des aliments de base. Pour cette raison, la ville d’Opa-Locka, en collaboration avec l’organisation Feeding South Florida, s’est mise au travail.

Matthew Pigatt, maire d’Opa Locka, a déclaré qu’ils livraient de la nourriture à plus de 1 000 familles qui viennent dans leur voiture. “Nous voulons nous assurer que nos habitants de la ville d’Opa-Locka affectés par ce coronavirus, qu’ils doivent rester chez eux, qu’ils doivent être mis en quarantaine, qu’ils ont de la nourriture fraîche à manger”, a-t-il déclaré.

«Fondamentalement, cette semaine, ils nous ont empêchés de travailler et c’est une bonne initiative. Dieu merci, ils le font. Ma femme enseigne les symptômes du virus, ça m’inquiète un peu », explique Juan Mora.

Certains sont arrivés très tôt pour faire face à une ligne qui s’étirait pour des blocs et des blocs, signe d’un besoin croissant, à un moment où tant de gens ont perdu leur emploi.

“Je suis au chômage en ce moment. J’attendais qu’il y ait une aide alimentaire et ça et ça est sorti et je suis venu ici pour le chercher, je suis là à partir de 7h du matin “, John Leon, qui a reçu un sac de nourriture.

Des dizaines de bénévoles ont aidé à distribuer les sacs, avec de la nourriture, notamment des fruits et des légumes.

«Nous sommes tous dans le même monde. Nous avons perdu un emploi, beaucoup sont devenus chômeurs à cause de la situation “, explique Maylin, l’un des bénéficiaires.

Comme l’a expliqué le maire d’Opa-Locka, ils travaillent à augmenter la fréquence à laquelle ce type d’événement se déroule.

Ceux qui étaient ici et n’ont pas reçu le sac de nourriture, peuvent contacter l’organisation Feeding South Florida, via http://FeedingsouthFlorida.org/covid19

.