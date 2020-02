Dix “commandements de l’OMS” pour lutter mondialement contre le coronavirus | Couverture

Après avoir annoncé que le risque d’expansion de COVID-19 est passé de «élevé» à «très élevé» dans le monde, assimilant ainsi la situation mondiale que la Chine connaît depuis janvier, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a donné dix conseils aux citoyens pour empêcher la propagation du virus:

1.- Lavez-vous les mains fréquemment avec un gel antiseptique, ou avec du savon et de l’eau si vous n’en avez pas. Le virus peut être transmis en touchant des surfaces contaminées ou malades, de sorte que cette action réduit les risques.

2.- Nettoyez régulièrement certaines surfaces, comme les bureaux dans les lieux de travail ou dans la cuisine.

3.- Veiller à ce que les informations sur COVID-19 proviennent de sources fiables, telles que les agences nationales de santé publique, les professionnels de la santé ou l’OMS elle-même. Sachez, par exemple, que la maladie commence généralement par une fièvre ou une toux sèche, et non par une gêne nasale.

4.- Évitez de voyager si vous avez de la fièvre ou de la toux. Si vous tombez malade pendant un vol, informez immédiatement l’équipage et, une fois à la maison, contactez des professionnels de la santé en leur disant où vous vous êtes rendu.

5.- Toussez ou éternuez sur la manche du bras (pas sur la main) ou utilisez un mouchoir qui doit être immédiatement jeté, puis lavez-vous les mains.

6.- Si vous avez plus de 60 ans ou des problèmes de santé tels que des maladies cardiovasculaires, respiratoires ou du diabète, il y a un risque plus élevé de tomber gravement malade avant une contagion hypothétique, donc des précautions supplémentaires doivent être prises, en évitant les zones surpeuplées ou les endroits où Il pourrait y avoir contact avec des patients potentiels.

7.- En cas de malaise, restez à la maison et appelez un médecin ou un professionnel de santé qui devrait lui demander les symptômes, où ils se sont rendus et avec qui ils ont été en contact.

8.- En cas de maladie, rester à la maison, se séparer du reste de la famille, même en mangeant et en dormant, et en utilisant différents couverts et assiettes.

9.- Appelez le médecin si vous remarquez un essoufflement.

10.- En cas de vie dans une communauté affectée, il est compréhensible de ressentir de l’anxiété. Trouvez un moyen de l’aider et apprenez en même temps à assurer la sécurité sur les lieux de travail, dans les écoles ou dans les lieux de culte.