Dix histoires que vous auriez pu manquer à cause du coronavirus

Alors que la pandémie de coronavirus balaie le monde et domine les gros titres, il est facile d’oublier que la vie continue à l’extérieur du virus. Des primaires démocratiques américaines à la crise actuelle des migrants en Méditerranée orientale, voici dix des histoires que vous avez peut-être manquées la semaine dernière.

Joe Biden devance Bernie Sanders dans la course pour affronter Trump

Joe Biden a pris une longueur d’avance sur son rival Bernie Sanders dans le concours pour devenir le candidat du parti démocrate aux élections présidentielles américaines de 2020 contre le président sortant Donald Trump.

L’ancien vice-président Biden a remporté trois autres États – l’Arizona, la Floride et l’Illinois – en plus de ses récents succès dans quatre autres États le 11 mars. piste pour décrocher la nomination car il est soutenu par l’establishment du Parti démocrate et a besoin du soutien de moins de la moitié des délégués restants.

Lire la suite: Joe Biden: candidat par défaut ou gamin de retour?

La crise des réfugiés syriens se poursuit à la frontière gréco-turque

La crise des réfugiés en cours dans la Méditerranée orientale n’a montré aucun signe de relâchement, les migrants continuant à tenter de traverser l’Europe vers la Turquie.

Il y a eu des scènes chaotiques à la frontière gréco-turque lorsque des migrants ont tenté de pénétrer en Grèce, qui est membre de l’Union européenne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé à plusieurs reprises de libérer des réfugiés en Europe comme tactique de négociation.

Il y a deux semaines, environ 35 000 personnes ont tenté de franchir la frontière avec la Grèce suite à la déclaration d’Erdogan selon laquelle ils seraient libres de partir. Les autorités grecques ont été accusées d’avoir violemment empêché les migrants d’entrer dans le pays.

Lire la suite: Au milieu de la crise des migrants, les relations tendues entre la Grèce et la Turquie se déroulent sur les réseaux sociaux

Plus de soldats turcs meurent dans la bataille pour le nord de la Syrie

La bataille pour le nord de la Syrie s’est poursuivie avec de nouveaux affrontements entre les forces d’opposition soutenues par la Turquie et le régime syrien soutenu par la Russie dans la province d’Idlib.

Les forces de l’opposition contrôlent toujours certaines parties de la province d’Idlib, y compris la capitale provinciale, mais ont été attaquées par les bombardements du régime syrien. Les troupes turques sont dans la région dans le but exprimé de protéger les forces de l’opposition et ont récemment abattu deux avions du régime syrien.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, les dernières victimes se sont produites jeudi lorsque deux explosifs ont frappé une colonne militaire turque, tuant et blessant un nombre inconnu.

Lire la suite: La prévention des coronavirus est extrêmement difficile chez les réfugiés et les camps de déplacés au Moyen-Orient

Le Liban fait défaut sur son euro-obligation, aggravant la crise économique

Le gouvernement libanais a officiellement fait défaut sur sa série d’obligations de mars 2020, déclenchant un défaut croisé sur toutes les obligations en circulation.

Le Liban est lourdement endetté et a du mal à rembourser ses dettes dans un contexte de crise économique en cours dans le pays.

Le gouvernement et ses créanciers doivent maintenant voter sur la façon de restructurer le total de 32,2 milliards de dollars série par série. La tâche peut s’avérer difficile car elle nécessite l’approbation de plusieurs fonds d’investissement étrangers qui détiennent des obligations.

Lire la suite: Il est temps de négocier: le Liban fait officiellement défaut sur ses euro-obligations

Opinion: Le Hezbollah craint que les conditions du FMI ne ravivent le soulèvement du Liban

Le président russe Poutine approuve un référendum qui pourrait le maintenir au pouvoir jusqu’en 2036

Le président russe Poutine a décidé d’étendre sa position au pouvoir en soutenant un projet de loi qui tiendrait un référendum sur l’extension de son rôle jusqu’en 2036. Le mandat de Poutine en tant que président doit actuellement se terminer en 2024, conformément à la constitution russe.

Cependant, sa décision de soutenir un référendum le 22 avril sur une prolongation signifie qu’il prolongera probablement son séjour au pouvoir de 12 ans. Poutine est président de la Russie depuis 2000, à l’exception de la période de quatre ans 2008-2012 au cours de laquelle il a été Premier ministre aux côtés de son allié Dmitri Medvedev à la présidence.

Les tensions augmentent entre les États-Unis et le Kez’ib Hezbollah soutenu par l’Iran en Irak

Les tensions ont augmenté entre les États-Unis et la milice irakienne soutenue par l’Iran, Kata’ib Hezbollah, alors que les États-Unis effectuent des frappes aériennes contre le groupe en réponse aux attaques contre ses troupes.

Trois membres de la coalition dirigée par les États-Unis contre l’Etat islamique ont été tués mercredi dans une attaque à la roquette contre un camp militaire en Irak, et 12 autres blessés.

Les États-Unis disent que Kata’ib Hezbollah est derrière les attaques. Les tensions entre les États-Unis et les milices alignées sur l’Iran dans le pays sont élevées depuis que les États-Unis ont tué le commandant régional par procuration de l’Iran, Qassem Soleimani, à l’extérieur de Bagdad en janvier.

Les États-Unis ont répondu par des frappes aériennes contre des miliciens.

Lire la suite: L’envoyé irakien auprès de l’ONU menace l’arrestation de troupes américaines pour des attaques contre des milices pro-iraniennes

La crise climatique s’aggrave alors que le Groenland fond malgré la baisse de la pollution

L’augmentation des températures l’été dernier a fait fondre 600 milliards de tonnes de glace du Groenland, contribuant à une augmentation de 2,2 millimètres du niveau de la mer, selon les données des satellites.

L’année dernière a été l’été le plus chaud jamais enregistré, suscitant l’inquiétude des scientifiques alors que la crise climatique s’aggrave, malgré une réduction temporaire des niveaux de pollution due à l’aviation et à la fermeture des industries au milieu de la pandémie de coronavirus.

La Nouvelle-Zélande dépénalise l’avortement

La Nouvelle-Zélande a adopté mercredi une nouvelle loi qui a effectivement dépénalisé l’avortement dans le pays.

Le pays demandait auparavant aux femmes de prouver que leur grossesse constituait un danger pour leur santé physique ou mentale avant qu’un médecin ne puisse leur accorder un avortement.

La nouvelle loi, soutenue par la Première ministre Jacinda Ardern, a supprimé ces règlements et facilite aux femmes de se faire avorter lorsqu’elles sont enceintes jusqu’à 20 semaines. Les femmes enceintes de plus de 20 semaines doivent obtenir l’approbation d’un professionnel de la santé.

Un rapport américain trouve le travail forcé dans les camps chinois pour les Ouïghours

Un rapport du Congrès américain a révélé que la Chine forçait des membres de la communauté musulmane ouïghoure du nord-ouest du pays à faire du travail forcé, ce qui a incité les législateurs américains à interdire les importations en provenance de la région.

La Commission exécutive bipartite du Congrès sur la Chine a publié un rapport selon lequel le travail forcé présumé était pratiqué dans la province du Xinjiang, où vivent les Ouïghours, dans les camps et dans les fermes. Selon le rapport, les marques mondiales, dont Coca Cola, peuvent dépendre directement ou indirectement du travail forcé de la région.

Lire la suite: La Chine expulse des journalistes américains face à l’escalade des tensions américaines

Le Niger dit qu’il a tué 50 extrémistes de Boko Haram

L’armée nigérienne a tué mardi 50 extrémistes de l’organisation Boko Haram dans le sud-est du pays, selon le gouvernement. L’attaque aurait été en réponse à une attaque de Boko Haram contre un avant-poste militaire près de la frontière du Nigéria, où Boko Haram est basé.

Boko Haram mène une guerre de plusieurs années contre le gouvernement du nord du Nigéria et a également mené des attaques au Niger et au Cameroun.

Lire la suite: Boko Haram a tué 19 éleveurs dans le nord-est du Nigéria