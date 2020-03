Dix-sept communautés et dix-sept façons de faire face à la pandémie | La politique

Onze jours après la promulgation de l’état d’alerte, les communautés sont confrontées à la pandémie sous différents angles et, au-delà des couleurs politiques, les présidents régionaux s’accordent sur le manque de matériel sanitaire de base après une semaine de problèmes approvisionnement.

Dix-sept systèmes de santé, un pour chaque communauté autonome, sont entrés en collision avec le commandement unique établi par le gouvernement qui a repris les achats pour fournir aux communautés autonomes des masques, des gels désinfectants, des respirateurs et d’autres fournitures de base, et qui s’est effondré, obligeant certains régions pour trouver leurs propres fournisseurs.

Tel a été le cas en Galice. Son président, Alberto Núñez Feijóo (PP), a maintenu les processus d’achat de matériel entamés avant l’état d’alarme, qui se traduiront – “si personne ne l’arrête” – par la distribution ce week-end de huit millions de masques chirurgicaux principalement de Chine.

Feijóo a reconnu que pour un service de santé régional “il n’est pas facile” de rivaliser avec les grandes puissances mondiales et européennes, ni “de rivaliser avec le gouvernement central, qui continue d’avoir la responsabilité d’assurer le matériel pour tous les Espagnols”.

LES ACHATS EN CHINE COMMENCENT À ARRIVER

Dans le même esprit mais avec une couleur politique différente, la Communauté de Valence, dirigée par le socialiste Ximo Puig, a annoncé mardi l’arrivée d’un avion avec des équipements à Saragosse, également importé de Chine, un pays que cette communauté attend pour avoir une plus grande capacité. de production.

Un autre avion de ce pays asiatique a atterri dans la capitale aragonaise avec 350 000 masques pour Castilla y León.

La Communauté de Madrid est également venue en Chine et sa présidente, Isabel Díaz Ayuso (PP), a demandé au gouvernement d’autoriser la distribution du matériel apporté de ce pays sur deux avions et destiné à alimenter les hôpitaux de la région.

Mais non seulement les inquiétudes matérielles dans cette communauté, Díaz Ayuso a annoncé qu’il réorganiserait les soins primaires pour garantir l’assistance téléphonique et à domicile aux patients atteints de coronavirus après le transfert de professionnels à l’Ifema.

CONFINEMENT ABSOLU, OUI OU NON?

Un autre problème qui distingue les communautés est la position concernant les restrictions gouvernementales. Alors que les socialistes approuvent les mesures mises en œuvre par l’exécutif, les autonomies régies par le PP, comme Castilla y León ou Murcia, vont plus loin et optent pour la fermeture de toute activité qui n’est pas indispensable.

Et comme mesure innovante, le président de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a demandé que les vacances d’été soient déplacées en avril afin que l’activité industrielle ne souffre pas.

Cependant, cette vision n’est pas partagée au Pays basque par son lehendakari, Iñigo Urkullu, qui a clairement fait savoir qu’il ne voyait pas la nécessité de fermer des entreprises et s’est engagé à maintenir la productivité afin de ne pas entrer dans le coma économique.

Le confinement absolu est l’option de l’Exécutif de la Région de Murcie. Depuis la présidence de Fernando López Miras, le gouvernement a été invité à valider le «confinement absolu» pour arrêter l’épidémie et a demandé un fonds extraordinaire pour couvrir les frais de santé.

La Generalitat de Catalogne, qui a été la première communauté à demander l’isolement de la communauté pour empêcher la propagation du virus, a décrété la suspension de tous les travaux qui en dépendent.

Les marchés de travaux et de services commandés par la Generalitat ou son secteur public, à l’exception de ceux considérés comme urgents, sont officiellement suspendus à partir de ce mercredi 25 mars.

LES ESSAIS SANS QUITTER LA VOITURE

Un autre problème qui concerne les territoires concerne les tests de détection du coronavirus. En Aragon, le gouvernement de Javier Lambán a choisi de tester les suspects potentiels sans quitter la voiture, ce qui empêche 061 soldats de se déplacer vers les foyers.

La Rioja, avec l’un des incidents de contagion les plus élevés d’Espagne, a également opté pour les tests et a commencé à effectuer des tests de détection rapide à Logroño, qui s’étendront à Haro et Calahorra.

Une idée très similaire a déjà été adoptée dans les Asturies par le Service de santé de la Principauté, qui a permis la semaine dernière de disposer de “points de sécurité” pour tester les suspects.

Et dans cette communauté, plusieurs entreprises se sont tournées vers la fabrication de matériaux de protection et d’autres ont promu l’impression 3D.

IMPRESSIONS 3D ET ALTERNATIVES DE SOLIDARITÉ

L’impression 3D a également été l’une des solutions développées à Barcelone par une alliance à laquelle participent le Free Zone Consortium et les entreprises de Terrassa et Sabadell. Dans ce cas, ils se sont concentrés sur l’impression de respirateurs de campagne pour approvisionner les hôpitaux.

Et avec ce même système, un groupe intégré de recherche sur la fabrication de l’Université de Las Palmas de Gran Canaria a mis à la disposition des autorités le premier envoi de visières de protection.

Des initiatives similaires à celle-ci mais plus artisanales ont eu lieu en Andalousie et en Castilla-La Mancha, où une campagne de solidarité réussie a permis à des volontaires de nombreuses localités de fabriquer à la main des masques à la maison dans leurs maisons avec des tissus donnés par des entreprises et des particuliers.

En Cantabrie, son président, Miguel Ángel Revilla (RPC), a apprécié “l’énorme solidarité” de la société cantabrique et a signalé que de nombreuses entreprises de la région produisent gratuitement du matériel sanitaire.

Mais les mesures appelant à la solidarité ne partent pas seulement des plates-formes, le gouvernement basque étudie l’intégration de Ertzainas à la retraite dans le travail de sécurité des citoyens, qui rejoindrait les étudiants de la 28e classe d’Ertzaintza et les policiers locaux en formation.

LES MESURES LES PLUS UNIQUES

Et au-delà du problème sanitaire, la police locale de Benidorm (Alicante) utilisera un drone pour survoler les zones rurales de la municipalité et contrôler que les règles de confinement sont respectées en raison de l’état d’alarme.

Avec une vision plus sociale, la Junta de Extremadura a accepté de mettre en place des services de livraison à domicile, l’extension des revenus de base dont la période de validité se termine pendant l’état d’alarme et le moratoire sur la location de logements sociaux.

Dans cette ligne, aux îles Canaries, le Cabildo de Tenerife ne facture pas les transports publics dans les bus et les tramways interurbains.

Et dans l’autre archipel, dans les îles Baléares, où 15,7% des personnes infectées sont des agents de santé, le College of Insurance Meters conseille gratuitement sur les politiques liées au coronavirus.

Plus positif, à Pampelune, où son maire, Enrique Maya, dit qu’il travaille pour qu’il y ait des Sanfermines: “On verra quand”. Entre-temps, il a annoncé sa volonté de retarder et de réduire, dans la mesure du possible, la perception des impôts.

Par Begoña Fernández