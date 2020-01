DKV lance une assurance 100% numérique dédiée aux jeunes | Les entreprises

L’assureur DKV a lancé une assurance maladie 100% numérique, appelé Sanify, et conçu pour que les plus jeunes puissent accéder à la télémédecine et effectuer toutes les procédures médicales à partir du mobile.

La nouvelle assurance maladie de DKV propose les services de l’entreprise à prix réduit et améliore leur accès, ainsi que l’expérience utilisateur, comme l’a déclaré la société dans un communiqué.

DKV vise à faire en sorte que son offre atteigne les plus jeunes avec une solution personnalisée et efficace, car ils avaient analysé que le prix de l’assurance maladie pouvait être un obstacle pour certaines personnes.

De cette façon, DKV propose d’avoir le service pour 9,95 euros par mois

Comme il s’agit d’une assurance, un minimum d’une année complète doit être payée, elle peut être payée mensuellement (12 versements), trimestrielle (4 versements), semestrielle (2 versements) ou annuelle (1 versement).

Avec ces tarifs, ce produit 100% numérique DKV offre accès à la télémédecine avec un médecin généraliste, entre autres services et s’adapte au mode de vie des plus jeunes, de plus en plus marqué par l’utilisation de la technologie et le désir d’obtenir des réponses fiables en matière de santé de manière rapide et Pas de perte de temps inutile.

L’embauche et la consultation avec le médecin ainsi que Toutes les étapes se font en ligne, grâce à l’application et sans perdre de temps à voyager.

Grâce à Sanify, il est possible d’accéder à un «vérificateur de symptômes»Numérique qui réalise une évaluation préalable, selon des algorithmes cliniques.

Ainsi, il est possible d’offrir instantanément des informations sur la maladie possible, son type et sa gravité. P

Pour ce faire, il prend en compte le fond et les symptômes de l’utilisateur. De plus, le client a accès à un dossier de santé où il peut archiver et gérer vos documents médicaux (résultats de laboratoire, rapports cliniques …) et partagez-les avec le médecin quand vous le souhaitez.

En outre, il propose également des services tels que le remboursement jusqu’à 6 000 euros des dépenses en cas d’accident bucco-dentaire grave.