DMV ferme tous ses bureaux en Californie – . Miami (51)

Tous les bureaux de DMV en Californie seront temporairement fermés en raison de l’épidémie de coronavirus, ont rapporté jeudi des responsables.

Selon un communiqué officiel, la fermeture de l’Etat débutera ce vendredi et les bureaux rouvriront virtuellement le 2 avril.

Les fermetures visent à freiner la propagation du COVID-19 à l’état d’or, selon le communiqué.

“Le DMV est préoccupé par la santé et la sécurité de ses clients, y compris les personnes âgées et les personnes à risque de COVID-19”, indique le communiqué de presse. “Après un nettoyage en profondeur des bureaux, l’expansion des services virtuels et le développement de nouveaux protocoles, le DMV offrira des services en personne dans chaque région.”

Lorsque les bureaux virtuels ouvriront en avril, les clients pourront effectuer les transferts de titres de véhicules et les renouvellements d’immatriculations de véhicules complexes. Des bureaux virtuels seront disponibles à virtual.dmv.ca.gov.

La fermeture temporaire du bureau est la dernière d’une série d’actions que le DMV a déjà prises pendant la pandémie de coronavirus, notamment:

Demander aux agents chargés de l’application des lois en Californie d’exercer un pouvoir discrétionnaire pendant 60 jours à compter du 16 mars, lors de l’émission de citations pour la conduite avec un permis de conduire ou une immatriculation de véhicule récemment expiré, en instituant un service sur rendez-vous uniquement pour les transactions nécessitant une visite Bureau. Annulez tous les tests de conduite au volant jusqu’au 17 avril pour respecter les directives relatives à l’éloignement social. Suspendez les heures de bureau prolongées et le service du samedi.

