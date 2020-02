Doncic voit son “rêve” d’être dans le All-Star réalisé, mais il ne “risque” pas | Réseaux sociaux sportifs

La base slovène Luka Doncic, des Mavericks de Dallas, est prête à jouer son premier match des étoiles avec seulement une saison et demie d’avoir atteint la NBA et ses principaux objectifs sont de profiter au maximum, de ne pas risquer dans la section physique et faire ressortir les autres coéquipiers de l’équipe LeBron, à laquelle il appartient en tant que starter.

Le premier spectacle de “contrôle” a été donné vendredi lors de la NBA Future Stars Party en tant que chef de l’équipe mondiale, il vient de se conformer, marquant le panier le plus spectaculaire du centre de la piste United Center et s’amusant.