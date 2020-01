Doublé d’or pour José Manuel Ruiz au Chili | Sports pratiques

José Manuel Ruiz reviens de PTT Chile Open de tennis de table avec un doublé qui le rapproche des Jeux paralympiques de Tokyo 2020, qui seront les septièmes de sa carrière sportive.

Le joueur de tennis de table de Grenade a d’abord remporté la médaille d’or en simple, après avoir battu un autre Espagnol, Jorge Cardona, 3-1 en finale.

Auparavant, José Manuel Ruiz avait atteint la finale en remportant deux matchs en phase de groupes et en battant le Chilien Felipe Echaveguren en demi-finale

Or en double

Avec Jorge Cardona en couple, José Manuel Ruiz a également remporté le tournoi de double. Ils ont d’abord battu les équipes chiliennes formées par Echevaguren, Castro et Letelier et l’autre par Beroiza, Pavez et Aranguiz

Puis ils ont battu les Brésiliens Carbinatti Junior, Guarnieri Manara et Deux saints Carvalho et le dernier match l’a battu sans le contester Grasset et Gustafsson, en raison de la maladie d’un des membres du groupe franco-suédois.

La victoire au Chili permet à José Manuel Ruiz d’ajouter 15 points qui le maintiennent en septième position du classement du classement direct à Tokyo 2020. La coupure pour aller dans la ville japonaise se fera, le 31 mars, dans les six premiers.

La prochaine nomination internationale de José Manuel Ruiz sera le Open d’Egypte, qui se tiendra du 1er au 4 février à Alexandrie.

