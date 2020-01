Très proche de la fin et assez distribué, les Goya Awards dans sa 34e édition ont finalement opté pour “Pain and Glory” de Pedro Almodóvar, qui a remporté sept prix, dont le meilleur film, la réalisation, le scénario original et l’acteur vedette d’Antonio Banderas.

C’est la troisième fois qu’Almodóvar réalise le double du meilleur film et du meilleur réalisateur après “Todo sobre mi madre” et “Volver”.