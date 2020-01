“Douleur et gloire”, nominé aux César du cinéma français | Culture et divertissement

Le film de Pedro Almodóvar “Pain and Glory” a été nominé mercredi dans la catégorie du meilleur film étranger des César du cinéma français, dans lequel “L’officier et l’espion” de Roman Polanski monopolise le plus grand nombre de candidatures

Le film espagnol, également nominé aux Oscars, sera en compétition avec “Parasites” de Bong Joon-Ho; “Joker” de Todd Phillips; “Il était une fois à … Holllywood”, par Quentin Tarantino; “Le traître”, de Marco Bellocchio; “Young Ahmed”, par Jean-Pierre et Luc Dardenne; et “Lola vers la mer”, de Laurent Micheli.