Dreambeach ajoute DJ Snake et onze autres “stars” à son affiche de 2020 | La culture

Le festival de musique électronique “Dreambeach Villaricos”, qui se tiendra du 5 au 9 août à Cuevas del Almanzora (Almería), a annoncé aujourd’hui que DJ Snake et onze autres “stars des styles les plus demandés” rejoindraient l’affiche de son Édition 2020.

“Le ‘deejay’ français est un créateur de génie inépuisable de ‘tubes de danse’ dans lesquels il fusionne des rythmes électroniques, tropicaux et des sons urbains. Il s’agit de l’hymne générationnel” Turn down for what “(2013), inclus cette semaine dans la boîte d’honneur des 100 clips les plus regardés cette décennie sur YouTube “, expliquent les organisateurs du festival dans une note.