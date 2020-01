DS 3 Crossback BlueHDi 130 AT So Chic: élément différenciant | Moteur

DS, la marque haut de gamme du groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS et Opel), reste fidèle à sa politique de proposer des produits différenciants permettant de soustraire des ventes aux marques généralistes, par rapport à ceux proposés par des voitures plus exclusives et moins vues; et aux Allemands les plus renommés, avec qui vous voulez vous côtoyer d’égal à égal.

Ce n’est pas facile, car sa gamme actuelle ne comprend que deux modèles: DS 3 et DS 7. Cependant, les deux ont des SUV et des SUV, respectivement, dans les deux segments les plus compétitifs du marché: 4,12 mètres de long (les compacts) et 4,50 mètres de long.

À Efe, nous avons testé le petit frère, qui fait face à des modèles SUV et crossover tels que Audi Q2, Citroën C3 Aircross, Ford EcoSport, Hyundai Kona, Kia Stonic, Nissan Juke, Opel Crossland, Peugeot 2008, Renualt Captur ou Seat Arona, pour Citez-en.

Devant chacun d’eux, la DS 3 propose un design extérieur plus élaboré qui véhicule l’exclusivité. Une signature lumineuse avant plus élaborée et encadrée dans une large grille en nid d’abeille lui donne un air distingué qui manque à beaucoup de ses concurrents, car ils misent sur des lignes plus agressives qui leur donnent plus de présence et de caractère sur la route.

Sur le côté, la même chose se produit, car la porte arrière présente un bord qui élève la ligne des épaules et réduit l’espace visuel du verre. Il est très frappant, ce qui fait aimer et ne convainc pas les autres, mais pour le goût des couleurs.

La ligne de toit, imitant celle d’un coupé, descend un peu pour se connecter avec une lunette arrière bombée surmontée d’une petite aile qui donne un nouveau clin d’œil sportif à la DS 3.

Les phares sont également très lumineux à l’arrière, qui sont étroits, allongés et s’étendent à l’arrière des pneus arrière.

Mais ce qui attire le plus l’attention à l’extérieur de la voiture, c’est que les poignées sont cachées dans la carrosserie lorsque le véhicule est fermé ou en mouvement. Il vous suffit de nous approcher avec la clé dans votre poche pour qu’elle se déplie automatiquement.

Si à l’extérieur la DS 3 fait partie de celles qui séduisent, l’intérieur est encore plus coloré, original et exclusif. Ses détails sont nombreux. Le cadre de l’horloge est numérique et personnalisable (permet au navigateur de s’y répliquer), les boutons du système d’infodivertissement et la climatisation sont regroupés en trois losanges situés au-dessus des sorties de climatisation centrale (avec la même forme géométrique) et les commandes des quatre vitres électriques sont situées à côté du levier de vitesses de la transmission automatique (avec cames sur le volant pour un fonctionnement séquentiel).

La partie moelleuse de la partie supérieure du tableau de bord peut être finie dans la même couleur que le revêtement en cuir, le grand écran central est des soi-disant flotteurs (il n’est pas intégré), le bouton de démarrage de la voiture est situé au-dessus du levier de la transmission et peut équiper l’affichage tête haute (un petit écran en plastique qui se déploie au dessus du volant et qui projette les informations les plus pertinentes).

La DS 3 est une voiture qui, à l’avant, est confortable pour les personnes de grande taille grâce aux différents réglages qu’elle propose. La même chose ne se produit pas avec des personnes de la même taille qui voyagent derrière. Quant au coffre, ses 350 litres et ses formes régulières le rendent très utile et pratique.

Le moteur avec lequel nous avons testé la DS 3 est le diesel le plus puissant (130 ch) associé à une transmission automatique. C’est un propulseur très efficace en consommation (la marque a approuvé une dépense de 5 l / 100 km) et avec une réponse très agréable, qui fera le bonheur de nombreux conducteurs.

Cependant, ceux qui aiment la conduite plus dynamique peuvent manquer un peu plus de puissance à leur cheval lors de dépassements sur de courtes périodes ou des montées raides. Dans ces situations, la transmission automatique a une réponse un peu plus lente que chez les autres concurrents, ce qui est facilement résolu en passant en mode manuel au moyen des cames.

En bref, la DS est la voiture appropriée pour ceux qui recherchent un SUV avec un design clairement différenciant et rarement vu sur la route. Sa taille compacte en fait un bon compagnon pour la ville et son moteur diesel est un excellent allié pour un coût d’utilisation très équilibré.

FICHE TECHNIQUE

————————

– Dimensions (longueur / largeur / hauteur): 4,05 m / 1,79 m / 1,44 m

– Moteur: diesel

– Déplacement: 1,499 c.c.

– Puissance: 130 ch

– Couple maximum: 300 Nm

– Accélération de 0 à 100 km / h: 9,9 s

– Vitesse maximale: 195 km / h

– Boîte de vitesses: automatique à 8 vitesses

– Traction: avant

– Consommation moyenne: 5 l / 100 km

– Capacité de démarrage: 350 l

– Capacité du réservoir: 41 l

– Prix: 30 850 euros

Javier Millán Jaro