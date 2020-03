Du rire au silence, six jours qui se sont étendus à l’Espagne | En vedette

Le dimanche 8 mars, il y avait déjà des coronavirus en Espagne. Il y avait déjà 17 morts et plus de 600 infections, mais nous ne savions pas encore ce qui nous attendait. En seulement six jours, les Espagnols sont passés du rire au silence à un rythme vertigineux de données sur les nouvelles infections, les annonces de mesures …

DIMANCHE 8 MARS

Sept décès liés au coronavirus, tous âgés et ayant des pathologies antérieures, portent le nombre de décès dus à l’épidémie à 17. 589 cas confirmés, dont 60% à Madrid, au Pays basque et à La Rioja.

La Garde civile notifie l’isolement des habitants de la ville de Haro, dans la Rioja, qui ont assisté à des funérailles à Vitoria il y a deux semaines au cours desquelles il y avait eu une contagion multiple d’environ 60 personnes.

Le virus progresse mais n’a pas encore réussi à modifier la vie quotidienne; Il fait beau, moins touristique mais les rues sont encore pleines; Des centaines de milliers de personnes manifestent dans les principales villes du pays pour la Journée de la femme.

A Madrid, plusieurs membres du gouvernement et des représentants de presque tous les partis.

L’activité politique se poursuit: Inés Arrimadas, élu nouveau président de Ciudadanos avec 76,91% des voix. Vox célèbre son assemblée à Vistalegre, Madrid.

Le Real Madrid s’incline à Séville contre le Betis et cède le leadership à Barcelone.

LUNDI 9 MARS

Et soudain …

1 204 cas confirmés de coronavirus et 28 décès, soit le double de ceux enregistrés la veille.

La Communauté de Madrid et les villes de Vitoria et Labastida à Álava sont déclarées zones de «transmission communautaire élevée». Les cours sont suspendus dans ces zones.

Le marché boursier a chuté de 7,96%, la plus forte baisse depuis le Brexit.

Le Premier ministre, Pedro Sánchez, annonce qu’il mettra en œuvre un plan de choc “dès que possible” pour atténuer les effets économiques de la crise, tandis que le leader du PP, Pablo Casado, lui reproche de “ne pas montrer son visage”.

Les enfants en dehors des écoles et les grands-parents, en tant que population à risque, ne sont pas une option pour prendre soin d’eux. Les conséquences de la crise, au-delà de celles strictement sanitaires, commencent à toucher de nombreux foyers espagnols. Le télétravail est recommandé.

MARDI 10 MARS

Quatre cents nouveaux cas et nous avons atteint 1 622. Il y a déjà 35 morts et 135 personnes libérées.

La Bourse chute de 3,21%. Les secteurs du tourisme et des transports s’alarment.

Nous pensons toujours que le plus gros problème est à l’extérieur: le gouvernement interdit tous les vols d’Italie vers l’Espagne en raison du coronavirus.

Le COVID-19 infecte la politique avec le positif du député de Vox Javier Ortega Smith. L’activité parlementaire est suspendue.

Interdit les actes de plus d’un millier de personnes dans les zones fermées des zones les plus touchées, plus de personnes commencent à être vues dans les supermarchés, les annulations dans les réservations touristiques, les élections galiciennes et basques prévues le 5 avril sont en danger.

Le tout en attente des Fallas de Valencia qui sont finalement reportées en fin d’après-midi. Madrid, aujourd’hui “capitale des virus”, ferme ses théâtres, ses bibliothèques et ses centres sportifs.

MERCREDI 11 MARS

L’OMS déclare le coronavirus une pandémie mondiale. Plus de 2 150 cas confirmés en Espagne, dont la moitié à Madrid. Les grands musées de la capitale sont fermés.

De nombreux Madrilènes commencent à quitter la ville malgré les recommandations des autorités sanitaires et suscitent des soupçons dans leurs lieux de destination. Colles dans les supermarchés: papier hygiénique, produit phare.

51 personnes décédées et Santé se mélangent entre 2 et 4 mois afin qu’il n’y ait pas de transmission de COVID-19.

L’Ibex 35 ralentit son déclin et ne chute que de 0,34% …

JEUDI 12 MARS

… L’Ibex 35 s’effondre avec une baisse de 14,06%, la plus importante de son histoire. Le gouvernement approuve des mesures pour 18 225 millions d’euros pour faire face à l’impact de COVID-19

Plus de 3 000 personnes infectées et 84 décès dus au coronavirus.

Le ministre de l’Égalité, Irene Montero, est positif et l’ensemble du gouvernement et des rois subissent le test COVID19. La ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, Carolina Darias, deuxième positive dans l’exécutif. Le Congrès suspend son activité jusqu’au 24 mars.

Le gouvernement recommande la fermeture de tous les centres éducatifs, mesure qui jusqu’à présent a été décidée par 12 communautés autonomes.

Ils recherchent des toilettes et Sanidad de Madrid assume le commandement d’hôpitaux privés pour lutter contre le coronavirus.

Enfermement obligatoire de 70 000 personnes à Igualada et dans d’autres villes catalanes voisines.

Les suspensions de compétitions sportives se succèdent dans toute l’Espagne.

VENDREDI 13 MARS

Le gouvernement annonce qu’il déclarera l’état d’alarme pendant 15 jours pour contenir la pandémie de coronavirus.

L’Espagne dépasse déjà 4 200 personnes infectées par un coronavirus et 120 décès.

Madrid ferme tous les locaux à l’exception de la nourriture et des produits de première nécessité, tandis que le gouvernement de Murcie décrète l’internement sur la côte, avec quelque 376 000 personnes affectées. La Generalitat demande le confinement de toute la Catalogne.

La Conférence épiscopale recommande de suspendre les processions “de cette époque”, préambule à la suppression de Pâques.

Le marché boursier termine la deuxième pire semaine de son histoire avec une baisse cumulative de 20,85% en cinq jours.

Le Gouvernement et les communautés autonomes, dont plusieurs ont commencé à accuser l’exécutif d’inaction, recommandent à la population de se confiner volontairement chez elle. Les rues des principales villes d’Espagne sont vidées et restent silencieuses.

Les techniciens disent que la semaine prochaine, les 10 000 infections pourront être dépassées.

Par Luis Sanz et Rocío Antoñanzas