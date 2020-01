Du Road ouvre la saison à Villanueva de la Cañada | Sports pratiques

Le dimanche 19 janvier L’année sportive Du Road commence avec le premier duathlon sur route de 2020 à Villanueva de la Cañada correspondant au circuit Du Cross Series.

Avec quatre éditions derrière lui, le Du Road Villanueva de la Cañada, organisé par l’équipe de Événements Du Cross, conserve la piste traditionnelle de 27,5 kilomètres qui a déjà parcouru plus d’un millier de participants au cours des saisons précédentes.

Les participants partiront à 10 h. Complexe sportif de Santiago Apóstol pour marcher dans la zone connue sous le nom La pinède et les rues environnantes dans un circuit cyclable fermé. Un tour rapide des avenues larges et bien pavées qui n’auront qu’une exigence supplémentaire dans les sections de course.

Du x COUPLES

Pour ceux qui veulent partager l’expérience et partager les efforts, la catégorie ‘Couples DU x‘est présenté comme la meilleure option. C’est une modalité de relais qui permet à chaque membre d’exécuter l’une des deux disciplines.

Quant au choix du vélo, il convient de rappeler qu’il peut s’agir de route ou de montagne, compte tenu du fait que l’utilisation d’attelages ou de klaxons dépassant la ligne horizontale de la poignée de frein est interdite.

Pour aider les débutants dans leur entrée dans le monde du duathlon, il y a le projet ‘Je peux DU‘, le programme caractéristique du circuit Du Cross Series qui tentera de faciliter la première expérience des participants.

Cette année, le Du Road Villanueva de la Cañada Il fait partie du calendrier des tests du Fédération de triathlon de Madrid.

L’édition précédente s’est terminée dimanche 17 novembre dans Madrid. Il a eu lieu au Parc forestier Felipe VI, situé dans la zone de Valdebebas, avec un parcours de 22,5 kilomètres sans difficulté technique excessive, mais avec des dénivelés constants aussi bien pour les deux courses à pied que pour le segment cycliste.

