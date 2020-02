Du vice-président malade au premier cas aux Pays-Bas, COVID-19 avance | La société

L’annonce que le vice-président iranien Masumeh Ebtekar est un autre de ceux infectés dans l’un des pays les plus touchés par le coronavirus et le premier cas aux Pays-Bas, la 49e nation avec le mal, est devenu deux des échantillons ce jeudi de que la maladie continue sa progression dans le monde entier, quelque chose qui affecte de l’économie au sport.

Ebtekar, vice-président des affaires féminines et familiales de l’Iran et qui reste en quarantaine à la maison, rejoint d’autres hauts fonctionnaires, tels que le vice-ministre de la Santé, Iraj Harirchi, qui souffre d’une maladie qui connaît aujourd’hui sa plus forte augmentation le pays à ce jour: 106 nouvelles infections, dont 7 sont décédées, pour un dénombrement global dans le pays de 26 morts dans 245 cas.