Duel avec l’arôme «Champions» et des comptes exceptionnels | Réseaux sociaux sportifs

Getafe et Valence, avec des comptes exceptionnels de la rivalité de l’année dernière, joueront un match qui peut être la clé de l’une des positions qui donnent accès à la Ligue des champions la saison prochaine.

Les hommes de José Bordalás et ceux d’Albert Celades s’affronteront à nouveau pour rééditer l’une des confrontations les plus rivales de la campagne précédente. Tant en Copa del Rey qu’en Liga, Getafe et Valence ont vécu des matchs à haute tension qui, aux points, ont opté pour le côté “ché”.