Duel d’urgence à Balaidos | Réseaux sociaux sportifs

La Celta de Vigo et Séville jouent dimanche un duel d’urgence à Balaidos, le céleste cherchant une victoire à laquelle on résiste depuis novembre en Liga et les Hispaniques dissipent les doutes après leur élimination en huitièmes de finale de Copa avant la Mirandés et le lien ultérieur avec Alavés.

Celta a épuisé sa marge d’erreur. Huit jours sans gagner, c’est trop pour une équipe qui a été construite pour lutter pour l’Europe et qui finira, comme l’année dernière, à ne pas descendre, après que les bons sentiments offerts lors des derniers matchs n’ont pas suffi pour atteindre cette victoire tant attendue .