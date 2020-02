Duke explique dans une vidéo pourquoi il est impossible de déplacer un satellite avec des cordes | L’avenir

Le ministre des Sciences, Pedro Duque, a répondu depuis son compte Twitter à une question que le collaborateur du programme Résistance, Jorge Ponce Rivero, lui a demandé “s’il serait possible de déplacer un satellite avec une corde depuis la Terre”.

“Salut Jorge, déplacer un satellite avec une corde, je ne pense pas que ce soit possible. La chose la plus difficile que j’ai trouvée a été le matériau des nanotubes de carbone 25 fois plus résistant que l’acier et similaire au graphène”, a répondu Duque. une petite vidéo de près de deux minutes a été accrochée dans son compte Twitter devenu viral.

Le ministre a continué d’expliquer que pour atteindre cette hauteur de 36 000 kilomètres, des milliers de tonnes de câbles devraient être utilisées avec un contrepoids de l’autre côté de taille similaire, et je ne pense pas – a-t-il poursuivi – qu ‘”aucun de nous n’a la force dans le bras pour se déplacer mille tonnes. “

Duque a souligné à Ponce que “la question que vous posez n’est pas absurde” et a expliqué que, dans les années 60, les Russes et les Américains pensaient déjà à un hypothétique ascenseur spatial pour relier la surface de la planète à l’espace.

De cette façon, “nous économiserions les coûts de carburant et de satellite, mais pour l’instant avec la technologie actuelle, ce n’est pas possible, peut-être un jour”, a déclaré le responsable des sciences.

Le ministre a terminé la vidéo «remerciant beaucoup le programme» pour sa curiosité sur ces «enjeux scientifiques et techniques» qui peuvent susciter la vocation de recherche chez les plus jeunes.

“Certaines questions peuvent être absurdes à première vue, mais certaines des avancées scientifiques qui ont eu un plus grand impact ont été le résultat d’expériences triviales, et il a rappelé le cas d’André Geim, lauréat d’un prix Nobel pour ses découvertes après une expérience avec du graphène.

Il a également mentionné que Geim a remporté un autre prix de grande importance pour la lévitation d’une grenouille dans un champ gravitationnel.

“La curiosité mène à des questions et il n’y a pas de questions stupides: continuons à donner la noix de coco”, a conclu le ministre dans la vidéo qui compte déjà plus de 600 000 vues.