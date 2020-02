Duplantis a battu des records du monde depuis qu’il avait 7 ans | Réseaux sociaux sportifs

Le Suédois Armand Duplantis a battu hier soir à Torun (Pologne) son premier record du monde absolu (6,17 mètres), mais à 20 ans, il est un vétéran avec la perche à la main: depuis l’âge de sept ans, il connaît les meilleures marques Monde de son âge.

YouTube fait circuler une vidéo dans laquelle “Mondo” semble sauter avec une grande facilité depuis sa plus tendre enfance. Son père, le pertiguista américain Greg Duplantis (qui a dépassé les 5,80 mètres) l’a rapidement initié à la discipline et avec six ans il dépassait déjà 1,67 mètres.