Duque considère le lancement du Solar Orbiter comme “une étape importante” pour l’ESA | L’avenir

Le ministre de la Science et de l’Innovation, Pedro Duque, a célébré aujourd’hui le lancement de la mission européenne Solar Orbiter depuis Cap Canaveral en tant que jalon “scientifique et technologique” pour l’Agence spatiale européenne (ESA).

Duke a rappelé à EFE aujourd’hui que la mission Solar Orbiter Il permettra d’étudier le Soleil à partir d’une proximité sans précédent et de prendre les premières images de ses pôles, et a souligné l’importante participation de l’espagnol au projet.

Une fusée Atlas V a lancé cette mission depuis le Kennedy Space Center de Cape Canaveral, aux États-Unis, le matin dernier (23h03 heure locale en Floride).

“Des scientifiques et des entreprises espagnoles ont participé très activement à cette mission”, a déclaré le ministre espagnol, et a déclaré avoir travaillé “efficacement” sur une partie importante des systèmes du navire et dans l’un des principaux instruments scientifiques à bord.

Duque a rappelé que, seulement à une occasion précédente, l’industrie espagnole avait dirigé un instrument scientifique à bord d’un navire de l’Agence spatiale européenne.

“La direction de projets entiers est le prochain défi des sociétés spatiales en Espagne, à la fois des instruments scientifiques très complexes tels que celui-ci en tant que vaisseaux spatiaux complets, tels que CHEOPS”, a déclaré le ministre.

Selon lui, les capacités technologiques atteintes permettent aux ingénieurs et techniciens espagnols d’améliorer la compétitivité du tissu industriel dans de nombreux domaines extérieurs à l’espace, “et donc de rendre l’investissement de l’Etat multiplié”.