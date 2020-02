Dybala et Cuadrado jouent Cristiano et la Juventus défend le leadership | Sports

L’argentin Paulo Dybala et le colombien Juan Guillermo Cuadrado ont décidé dimanche la victoire 2-0 de la Juventus Turin au stade Allianz contre le modeste Brescia, dans un match où le portugais Cristiano Ronaldo était hors de la liste et a permis au Les hommes de Maurizio Sarri défendent le leadership de la Serie A italienne

La Juventus, qui a récupéré le capitaine Giorgio Chiellini après 5 mois et 26 jours de congé en raison d’une blessure du croisé et qui a perdu en raison de problèmes musculaires contre le Bosniaque Miralem Pjanic, a trois points d’avance sur l’Inter Milan, deuxième et quatre sur le Lazio, troisième, qui affrontera ce dimanche aux Jeux olympiques romains un affrontement direct à haute tension.