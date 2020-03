Dysfonctionnalité dans un hiver de coronavirus

Par Alastair Crooke – Fondation pour une culture stratégique

Le Dr Michael Osterholm du Center for Infectious Disease Research de l’Université du Minnesota a averti cette semaine que les États-Unis n’étaient pas préparés à un Covid-19, et que la crise sanitaire va empirer dans les semaines à venir: «En ce moment, nous sommes approchant de cela comme si c’était le blizzard de Washington, DC – pendant quelques jours, nous sommes fermés », a déclaré Osterholm. “Il s’agit en fait d’un hiver de coronavirus, et nous en sommes à la première semaine.”

Oui, le président Trump avait en effet opté pour un stoïcisme laconique: nous dire que le virus était une fausse nouvelle, et pas pire que la grippe saisonnière; il s’en irait, une fois le soleil sorti. Simplement, il a blâmé les Chinois. Maintenant, les Américains et les Européens sceptiques commencent à comprendre à quel point Covid-19 est différent de la grippe ordinaire.

Les Européens ont réagi de diverses manières, mais à l’exception de l’Italie, ils ont largement privilégié le maintien de leur PIB – même au risque de voir leurs services de santé s’effondrer, lorsque les cas aigus atteignent des niveaux supérieurs aux capacités européennes de soins intensifs. Le Royaume-Uni dit qu’il est dans une «phase de confinement», mais en réalité, il n’a pratiquement rien fait pour arrêter la propagation silencieuse du virus au sein des communautés.

Lombardi en Italie a un système de santé de premier ordre, qui est maintenant sous l’eau (à 200% de sa capacité), et travaille à une stratégie de «survie du plus apte» – en laissant les autres vivre ou mourir sans soins intensifs. En effet, les victimes âgées ne seront même pas vues par le personnel des soins intensifs. Les États européens qui ont renoncé à des mesures de désocialisation peuvent en venir à regretter leur option. La désocialisation coûte cher; mais fonctionne finalement (c’est-à-dire dans le ralentissement du taux d’infection italien de la «zone rouge»).

Le terme «confinement» est impropre. Le virus est presque impossible à contenir complètement, car il «flotte dans l’air» – en suspension dans l’air (voir ici). Il peut être transmis par des porteurs qui ne savent même pas qu’ils ont le virus. Le «confinement» ne peut désormais pas arrêter la propagation du COVID-19, mais les blocages sociaux peuvent ralentir la transmission et, plus important encore, aplatir son pic, soulageant ainsi une partie de la pression des rares unités de soins intensifs. Alors que, sans désocialisation, nous assisterons probablement à une augmentation exponentielle des taux d’infection dans les pays où le gouvernement a peu fait pour minimiser les contacts personnels.

Ne vous y trompez pas: il y aura une rétribution politique pour les dirigeants qui ont parié à tort – que les effets du virus ont été exagérés, et que la crise passerait – si un seul gardait “ une lèvre supérieure rigide ” (c’est-à-dire accroché au stoïcisme héroïque).

Maintenant, tout aussi soudainement – pour les marchés – ce qui avait été une pandémie que de nombreux investisseurs ont interrogée, s’est transformé en une crise beaucoup plus grande. Nous nous trouvons à l’épicentre d’un «choc» économique mondial massif et croissant – enfin, trois chocs interconnectés: un «arrêt de l’offre» croissant; un choc des prix du pétrole; et maintenant une crise financière et de liquidité naissante.

Soyons clairs: le virus n’a pas provoqué la crise économique. C’est la Réserve fédérale qui a posé la bombe à retardement il y a quelque temps (avec ses politiques génératrices de dettes et génératrices d’argent), puis a armé le «dispositif explosif» de la Fed en 2008 par le biais de ses explosions de bulles financières. Dans un sens, cependant, Trump a commencé à presser le déclencheur de cette crise avec le lancement de sa compétition avec la Chine.

Il a lancé une guerre commerciale et technologique pour tenter de freiner la croissance de la Chine. Cependant, ce faisant, il a inévitablement commencé à déchirer le rhizome racine du système mondial de commerce et de chaîne d’approvisionnement. La Grande-Bretagne avait essayé cette astuce par rapport à l’Allemagne avant la Première Guerre mondiale. Ça ne s’est pas bien terminé. Elle a plutôt conduit à une contraction économique, au moment même où un empire étendu était susceptible de subir un choc commercial.

Aujourd’hui, les États-Unis comptent sur un endettement massif pour maintenir en altitude l’apparence d’être un hégémon de l’ordre mondial continu. La guerre commerciale, cependant, a réduit les revenus et la portée commerciale de l’Amérique – juste au moment où l’Empire américain est devenu vulnérable au «choc» de la dette et montre des signes de «propagation» du moyen âge et un manque de «bouffée».

L’effet net a inévitablement été d’affaiblir le commerce mondial, à un moment où le cycle économique était à un stade avancé. La destruction de la demande était déjà apparente sur les marchés pétroliers, car les artères du commerce étaient devenues turgescentes – c’est-à-dire bien avant l’effondrement de l’OPEP – et la guerre des prix du pétrole a éclaté – ajoutant une impulsion supplémentaire à la crise naissante du marché.

Nous avons maintenant des «blocages» et un choc d’offre (grâce à Covid-19), et toute personne – entreprise ou particulier – qui compte sur les revenus en espèces pour rembourser la dette, va sans aucun doute faire face à une crise, alors que le flux de trésorerie se tarit. Nous sommes susceptibles de voir des conséquences en cascade, car un paiement manqué entraîne et aggrave les circonstances financières d’un autre.

En 2008, il y a eu une crise, mais uniquement dans le système financier. Des mesures purement monétaires ont alors été utilisées pour calmer les flammes d’une crise bancaire. Aujourd’hui, c’est très différent: nous avons un choc d’approvisionnement, et le monde entier attend des banques centrales et des autorités qu’elles règlent le problème – trouvent une solution – et proposent un plan.

Cette fois, c’est différent. Car il n’y a pas de plan.

Et la raison en est que tous les «modèles» de planification et de gestion d’une économie de la Banque centrale sont entièrement monétaires (avec une intervention dans l’économie réelle considérée comme une hérésie de libre marché). Et pendant des décennies, nous avons été pris dans l’idéologie selon laquelle la politique n’est pas vraiment «politique» du tout.

“Ce” que nous considérons comme de la politique – ne doit vraiment être compris que comme le réglage d’une machine (l’économie). Et cela est mieux fait par des experts techniques: banquiers, universitaires et chefs d’entreprise, etc. Ce n’est pas du tout de la politique, disent-ils; C’est de la «gestion» technologique.

Jim Rickards, un commentateur financier américain de premier plan, écrit: «Des modèles d’équilibre comme ceux que la Fed utilise, disent essentiellement que le monde fonctionne comme une horloge et qu’il est parfois mis hors d’équilibre. Et tout ce que vous avez à faire est de modifier la politique ou de manipuler une variable pour la ramener à l’équilibre. C’est comme réinitialiser une horloge… Ils traitent les marchés [and the economy] comme s’ils étaient une sorte de machine. C’est une approche mécaniste du XIXe siècle. Mais les approches traditionnelles qui s’appuient sur des modèles statiques sont peu liées à la réalité. Les marchés du XXIe siècle ne sont pas des machines, et ils ne fonctionnent pas de cette façon horlogère. »

À un moment donné, [economic] les systèmes passent de compliqués… à complexes. [And] la complexité ouvre la porte à toutes sortes d’accidents et d’événements inattendus. Le comportement des événements ne peut pas être réduit à ses composants. Il existe une diversité d’acteurs dans une économie et une interconnexion; mais l’élément clé de la complexité est le comportement adaptatif. Quelque chose d’inattendu arrive – il semble provenir de «nulle part».

Un nombre quelconque de grains de sable similaires peuvent être ajoutés à un tas de sable – mais un, pas différent des autres – provoquera un glissement et un effondrement du tas. Le point ici est que plus le système devient compliqué – plus il devient instable (c’est-à-dire que l’instabilité devient inhérente, au-delà d’un point de complexité indéfinissable) – de sorte qu’un seul grain de sable indifférencié puisse déclencher l’avalanche de tas de sable.

Eh bien: nous avons eu ici trois grains d’événements exogènes: un «arrêt» de l’offre dans presque toute la Chine; le virus provoquant le verrouillage en Italie (ainsi que dans les économies asiatiques); et le prix du pétrole tombant du lit.

Les banques centrales ne font tout simplement pas d’approches de complexité. Ils restent statiques (Rickards affirme fermement).

Alors, comment un modèle d’équilibre purement monétaire peut-il trouver une solution pour Covid-19? Ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas réparer une pandémie virale avec un assouplissement monétaire.

Les conséquences politiques de cette conflagration croissante sont énormes. L’option «Remèdes fiscaux» peut s’avérer être un autre terme inapproprié: si le bricolage des taux d’intérêt ne redémarrera pas les usines vidées par une pandémie, le bricolage fiscal marginal ne le sera pas non plus. Les mesures fiscales se résumeront probablement au fait que le contribuable renflouera les sociétés sous-marines (comme l’industrie américaine de la fracturation schisteuse). Ou, plus probablement, les banques centrales vont simplement «créer» l’argent du renflouement, dégradant et corrompant ainsi davantage leurs monnaies fiduciaires.

Cette crise a la sensation d’une fin de l’ère: à qui et à quoi la colère populaire sera dirigée – alors que les gens se réveillent en comprenant que leurs dirigeants n’ont pas de plan.

Cela peut être particulièrement vrai aux États-Unis. La plupart des retraités américains ont leurs pensions investies sur les marchés (via leur 401k). Il est peu probable que le fanfaron de Trump gonfle cette bulle pour les retraités américains. Cependant, il devient potentiellement explosif dans les soins de santé. Oui, les États américains ont des unités de soins intensifs – mais uniquement pour ceux qui paient. De nombreux Américains vivent de chèque de paie à chèque de paie, et même s’ils ont une assurance, les franchises sont énormes. Beaucoup d’Américains n’ont ni épargne, ni assurance maladie. Les victimes du virus vont-elles simplement mourir dans la rue?

Alors que l’Amérique grimpe inéluctablement sur la courbe des virus exponentiels, l’attrait de l’approche de Bernie Saunders des «soins de santé disponibles pour tous» peut devenir imparable. Cela seul peut bouleverser la politique américaine.

Pour l’Europe, qui dispose de soins de santé publics, Ambrose Evans-Pritchard perçoit une énigme différente: comment l’Italie se financera-t-elle – avec l’économie au point mort (le FT rapporte que l’Italie fonctionne désormais à «10% de sa capacité») et avec l’explosion des dépenses sociales ?

Le coronavirus pourrait se révéler être la crise qui fait bouger l’Europe au cœur du problème: une autre «boucle de rétroaction négative» forcerait soit l’Italie à sortir de l’euro, soit entraînerait l’Union européenne à adopter une union fiscale et monétaire véritablement unifiée. Mais une union fiscale et fiscale complète est-elle viable maintenant – après le Brexit – et la France devrait-elle se joindre à l’Allemagne pour exiger également un mécanisme de renflouement social massif? Et qui paiera? Les autres États membres du nord soupçonneront un cheval de Troie dissimulant des troupes ayant l’intention de faire une descente dans leurs portefeuilles serrés. Le FMI ne peut pas, et les États-Unis sont déjà en déficit – et sur le point de s’enfoncer encore plus profondément. Nous pensons que cela deviendra un problème majeur à venir.

Vivant ici en Italie sous garde, on sent l’immense suspicion accordée à tous les nouveaux arrivants dans la communauté locale. Tous sont redoutés en tant que «porteurs» de virus (même les autres Italiens). Il est évident que ce virus durcira encore le sentiment en Europe contre l’immigration (déjà perçue comme une maladie en Italie) et contre l’agenda de la «société ouverte». Ce qui est évident aussi, c’est la façon dont les Italiens retombent dans la communauté – et le soutien de la communauté locale. Lorsque l’Italie a fait appel à une assistance antivirus (masques et respirateurs), les États membres n’ont pas répondu (ils les voulaient pour eux-mêmes). Qui a répondu? Eh bien… la Chine.

Covid-19 ne rend pas l’Italie plus communautaire. Plutôt l’inverse. L’Italie n’est probablement pas la seule dans ce domaine – comme l’écrit un commentateur britannique, «la réponse mondiale au coronavirus montre que l’État-nation est de retour». L’UE redevient dysfonctionnelle lorsqu’elle est confrontée à une crise majeure.

Enfin, le modèle néolibéral occidental hyper financiarisé survivra-t-il à l’inévitable post mortem Covid-19? Ou assisterons-nous à un retour à quelque chose comme l’économie politique de l’économie «réelle»? Le sentiment politique finira-t-il par changer à droite à la recherche d’une gouvernance plus fonctionnelle; ou à gauche à la recherche d’un système moins inégal, moins truqué?

Alastair CROOKE, ancien diplomate britannique, fondateur et directeur du Conflicts Forum, basé à Beyrouth.