Ediles visite des magasins chinois à Madrid contre une fausse alerte au coronavirus | Couverture

Dans le but de juguler l’alarme autour de l’infection du coronavirus et de prévenir la stigmatisation des citoyens chinois vivant à Madrid, plusieurs membres du gouvernement municipal de Madrid se sont rendus dimanche dans plusieurs magasins d’Usera, où vivent 30 000 Chinois.

Avec ce message de tranquillité, ils ont déménagé ce matin à Usera, le conseiller de district, Loreto Sordo; la déléguée du domaine de la culture, du tourisme et des sports, Andrea Levy; le délégué du domaine de l’économie, de l’innovation et de l’emploi, Miguel Ángel Redondo; et le conseiller municipal du district de Vallecas Bridge, Borja Fanjul, accompagné du chef des affaires de l’ambassade de Chine, Yao Fei.