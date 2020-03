Efraín Juárez: «Je ne pouvais pas manquer cette occasion unique» | Réseaux sociaux sportifs

Le Mexicain Efraín Juárez a décidé de prendre sa retraite après 12 ans en tant que footballeur professionnel dans lequel il a joué à Pumas, Celtic de Glasgow, Saragosse et Vancouver, entre autres. Sa carrière a été clôturée au Norwegian Valerenga pour rejoindre l’équipe d’entraîneurs de la ville de New York dans la MLS dans “une opportunité unique” qu’il “ne pouvait pas manquer”, a-t-il déclaré dans une interview à l’EFE.

Le même jour que son incorporation au club de la Big Apple est devenue officielle, l’ancien footballeur a assisté à l’EFE pour revoir ce qui a été sa carrière dans laquelle il a accompli plus que ce qu’il avait rêvé et a expliqué sa décision malgré les offres pour continuer sur le terrain comme Pumas, le club de ses “amours”, une équipe d’Allemagne et une autre de Major League Soccer (MLS).