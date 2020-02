Égalité maximale dans la XVL Volleyball Queen’s Cup | Sports pratiques

Comme lors de l’édition 2009, le Pavelló Municipal d’Esports de Ciutadella (Minorque) se déguisera pour accueillir le XVL Volleyball Queen’s Cup, qui se tiendra du vendredi 28 février au dimanche 1 mars et où les six meilleures équipes du premier tour de la Ligue Iberdrola cherchant à décrocher le deuxième titre de la saison.

Logroño Volleyball, Avarca de Menorca, La Laguna de Sanaya Libby, Feel Volley Alcobendas, IBSA CV CCO 7 Palmas et OSACC Haro Rioja Vley ce seront les décors qui mèneront un tournoi du K.O. dans lequel des matchs très serrés seront vus, des émotions fortes seront vécues et ce sport sera apprécié de manière considérable.

Feel Volley Alcobendas et IBSA CV CCO 7 Palmas sera responsable de l’ouverture de la compétition le vendredi 28 à 17h30 avec le premier match de quart de finale. Les deux équipes apparaissent dans l’épreuve après avoir enchaîné trois victoires consécutives en championnat régulier et avec une dynamique très positive qui va sûrement provoquer un grand duel.

???? La Coupe de la Reine @LigaIberdrolaVB EST DÉJÀ ICI

?? Minorque

?? 28-29-1 mars 2020 @ Volleyball Logrono et @CVCIUTADELLA attendent les champions du match:

? @voleyAlcobendas vs @cvjavolimpico

? @CVHaris vs @cvharo #CopaReinaIberdrolaVB pic.twitter.com/zM7YV1Epj3

– Iberdrola Volleyball League (@LigaIberdrolaVB) 16 janvier 2020

Une fois ce match terminé, La Laguna de Sanaya Libby et Haro Rioja Volley OSACC Ils mesureront leur force dans le deuxième match de quart de finale, à partir de 20h00. Tinerfeñas et Rioja ont déjà disputé cette saison les deux matches de la compétition nationale, les deux équipes remportant leur match à domicile. De cette façon, un match très régulier est attendu dans lequel l’un ou l’autre peut gagner.

Logroño et Minorque attendent leur rival

Logroño Volleyball, actuelle championne de la Copa de la Reina, arrive à Minorque en tête de la Super League féminine, après avoir perdu un seul match dans toute la saison. Les élèves de Esther Lopez Ils veulent lever leur sixième tournoi de la K.O., le troisième consécutif. Mais pour atteindre leur objectif, ils doivent d’abord vaincre en demi-finale, samedi 29 à 17h30, le vainqueur du match entre Madrid et les îles Canaries.

De son côté, le Avarca de Minorque, hôte de la compétition, se présente à l’événement pour continuer à démontrer le grand niveau affiché tout au long de la campagne et en tant que champion de la compétition. Et quelle meilleure façon de le faire que pour son passe-temps. Cependant, pour atteindre la grande finale, ils devront l’emporter en demi-finale, le samedi 29 à 20h00, au vainqueur du match entre La Laguna de Sanaya Libby et OSACC Haro Rioja Volley.

Le match pour rencontrer le champion, qui affrontera les deux vainqueurs des demi-finales, se jouera sur Dimanche 1 mars à 17 h 00 dans le pavillon de Minorque et peut être suivi en direct via Teledeporte.

Un tournoi féminin

Comme d’habitude lors des trois dernières éditions, le XVL Queen’s Cup Il sera entièrement composé de femmes. De plus, parmi les six équipes féminines, ce qui souligne la présence d’Esther López comme seule femme sur les bancs, tous les arbitres et officiels du tournoi seront composés de femmes.

De cette façon, les affrontements du K.O. sera dirigé par les meilleurs arbitres nationaux comme Susana Rodríguez, Mariola Rodríguez, Gloria Souto et Diana Rico, une équipe de luxe pour assurer un grand spectacle sur la piste du pavillon municipal de Ciutadella.

