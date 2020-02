Egan Bernal confirme qu’il participera aux Jeux Olympiques de Tokyo | Réseaux sociaux sportifs

Egan Bernal, champion du Tour de France l’an dernier, a confirmé vendredi qu’il ferait partie de l’équipe colombienne qui disputera l’épreuve de cyclisme sur route aux Jeux olympiques de Tokyo, prévue le 25 juillet.

“Il y a beaucoup de bons coureurs en Colombie et gagner le quota pour certains olympiens est très compliqué, il y a Miguel Ángel López, Nairo (Quintana), Rigo (Urán), Esteban Chaves, Sergio (Henao), (Sergio) Higuita, (Daniel) Martínez , il y a beaucoup de coureurs qui méritent d’être là et ils me donnent un quota de ceux-ci “, a déclaré Bernal, 23 ans, aux journalistes.