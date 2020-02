Ego, la passerelle avec un avenir qui récupère le passé | Le style

La passerelle des jeunes talents Samsung Ego Il a commencé dans la technologie 5G, mais sur le podium de Madrid, les jeunes designers ont opté pour la durabilité, les traditions, la mode de proximité et les tissus résiduels, qui renforcent le talent espagnol, sauvent la mode et prennent soin de la planète.

Lorsqu’on leur demande comment ils voient la mode espagnole, les réponses des nouvelles valeurs sont variées, ancrées dans l’illusion mais toutes vindicatives. Certains réclament plus de soutien institutionnel, d’autres demandent des plateformes pour augmenter la visibilité et plusieurs demandent que la consommation de mode change.

Comment se passe la mode espagnole?

“La mode telle que nous la connaissons est morte, elle doit renaître”, explique-t-il à Efe Amaya Caruncho, de l’entreprise Coconutscankill, qui dit que “la mode ne peut pas être au service de l’économie”.

Il est conscient qu’il faut “réutiliser les tissus”, et pour cela il a montré sur le podium une collection avec des tissus rejetés par d’autres firmes, une façon de faire vêtements durables et réduire la production: “La mode doit être plus lente, il ne peut pas y avoir deux collections par an.”

Optimist a montré María Rodríguez, âme du Reveligion, qui a présenté une collection faite à la main, en tulle avec des volants verticaux, pour obtenir un plus grand volume; C’est une œuvre joyeuse, pleine de fantaisie avec laquelle elle célèbre la beauté de la vie.

«En Espagne, il y a de la créativité, il y a du talent, nous sommes gaspillés», explique ce sévillan, qui estime qu’il est difficile de maintenir une marque car «il n’y a pas de culture de la mode».

Dans la même lignée, le designer Anel Yaos il pense que “la mode est art, c’est culture, elle a besoin d’un soutien institutionnel”. Cette sévillane a fait une collection pour les gens car “il n’y a pas de genre dans mes vêtements”.

Ses pièces parlent aussi de durabilité, elles sont réalisées avec des tissus d’archives auxquels il a donné une seconde chance, grâce au don d’Asensia Rodríguez, couturière de Balenciaga, qui gardait les tissus du professeur de Getaria.

Et dans cette tâche de récupération de l’ancien est également Deyi, une marque obsédée par la sauvegarde des traditions et la préservation de l’héritage de la culture chinoise, “une manière durable de faire de la mode”, dit-il Adriana Cagigas, partenaire fondateur avec Paulina Frerrières et Zhang Xing.

Cette entreprise, qui travaille avec du coton biologique, de la soie et du lin teints à la main, estime qu’il est très important de rechercher, de retrouver les traditions et de les adapter à l’avenir pour prendre soin de la planète. “Vous n’avez pas besoin de changer les choses qui ont été bien faites”, ajoute Cagigas.

Susana Fall Il a également étudié ses racines sénégalaises pour réaliser une collection masculine artisanale de presses durables, très colorées, qui reflète la culture européenne avec des images et des rayures diplomatiques et la culture africaine avec des dessins géométriques.

Un travail pour ceux qui ont voyagé au Sénégal pour acheter des tissus teints comme avant et pour réaliser les fameux imprimés “batik” sur des cotons bio.

«Il est important d’aller vers la durabilité et d’acheter de manière responsable», explique cette jeune femme qui a confectionné des sacs avec des centaines de capsules de bouteilles de bière.

Plus de réclamation a été montrée Anaïs Vauxcellesde 404 Studio, qui dit que “plus de plateformes sont nécessaires” pour montrer de nouvelles créations et récupérer le terrain perdu.

“L’Espagne, au niveau de la mode, était très importante, maintenant nous sommes moins, nous connaissons à peine”, a expliqué cette jeune femme qui a présenté une collection au crochet et qui va également se montrer prochainement à Londres.

Les créations de Fatima Miñana, créatrice formée à Londres, elles sont découpées avec des formes créatives, en utilisant des techniques de “moulage” et de motifs 3D permettant de créer de nouvelles silhouettes.

Ses pièces parlent de qualité, de design intemporel, né avec une vocation éternelle, car Miñana, qui a fait ses débuts dans Samsung Ego, défend une mode “slowfashion” qui lui vaut le prix Talent de mode Mercedes-Benz dans cette 71 édition du défilé de Madrid qui a pris fin.