Eguibar: “L’objectif est le Globe de cristal, il n’y en a pas d’autre” | Réseaux sociaux sportifs

L’Espagnol Lucas Eguibar, vainqueur de la Coupe du monde de snowboard boardercross (snowboard) 2014-15 et double médaillé d’argent – individuel et par équipe – aux Coupes du monde de la Sierra Nevada 2017, a expliqué à EFE avant de se rendre au Canada , où dans deux week-ends le concours de régularité reprendra, à Big White (Colombie-Britannique), que son “objectif est le Globe de cristal” et “qu’il n’y en a pas d’autre”.

Eguibar, né il y a 25 ans à Saint-Sébastien et porte-drapeau de l’Espagne aux Jeux de PyeongChang (Corée du Sud), quatre ans après avoir décroché le diplôme olympique à Sotchi (Russie) – où il a terminé septième – a terminé quatrième du premier test de la Coupe du monde, à la gare autrichienne de Montafon (Vorarlberg); et après avoir terminé vingt et unième – pour un accident – à Cervinia (Italie), il occupe la dixième place du général, avec 600 points, huit cents de moins que le leader, l’Italien Lorenzo Sommariva. Avant le test Big White, à environ 200 milles de Vancouver; Le champion du Gipuzkoan se concentrera aux côtés de la Ceuta de la Fédération andalouse Regino Hernández – Bronze olympique à PyeongChang et l’autre figure de l’équipe vedette de la Fédération espagnole – à Sunshine Village, à Banff (Alberta).