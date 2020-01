Eibar et Levante passent avec effroi | Sports

Eibar et Levante se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey avec effroi et fortune dans le cas de l’équipe basque contre Cacereño (1-2) et après les tirs au but le Valencien contre le Real Jaén (1-1 et 5-4 aux tirs au but), tandis que Séville, la Real Sociedad et le Celta ont passé avec autorité et Espanyol sans se vanter.

Le groupe dirigé par José Luis Mendilibar a fini par s’imposer au Prince Felipe de Cáceres avec une énorme dose de fortune, grâce à un but dans la prolongation d’Alberto Delgado. Le capitaine du cadre d’Estrémadure a décliné l’affrontement dans la prolongation (m.93) avec une entêtement énorme qui est entré par l’effectif de son but en essayant de dégager un centre du Chilien Fabién Orellana.