L’Eintracht Frankfurt a battu le RB Leipzig mardi 3-1 et s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne, tandis que Fortuna Düsseldorf a affirmé son favoritisme et s’est imposé 2-5 contre Kaiserslauter, équipe de la troisième Bundesliga , et est également allé au tour suivant.

L’Eintracht en a profité à la 17e minute grâce à un penalty transformé par le portugais André Silva.