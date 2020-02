El Cochinillo de Segovia, une industrie “choyée” avec sa propre éthique | personnes

En 2019, au moins 193497 porcelets ont été abattus à Ségovie, ce qui se traduit par un porcelet toutes les trois minutes, une opération qui se cache derrière l’un des plats les plus emblématiques de la scène nationale et dans laquelle, selon les responsables, il y a une bonne marge pour l’éthique

L’association pour la promotion du porcelet de Ségovie (Procose) est titulaire de la marque de garantie des produits et son président, José María Ruiz, commente dans une interview à Efe cet aspect le plus sensible de l’exploitation, deux jours après son début en la ville une campagne promotionnelle qui déclenche la consommation et avec elle, la production.

Face à ce pic de demande, l’exploitation du bétail doit être préparée, selon José María, qui possède un couvoir avec lequel il approvisionne son restaurant. Il reconnaît que ce n’est pas si facile: “Nous travaillons avec la vie, ce ne sont pas des meubles, vous pouvez en demander plus ou moins.”

La seule façon d’anticiper, selon lui, est de programmer l’exploitation de manière à ce que plus de femelles porcines gravides restent pendant ces périodes et laissent toujours une marge achetée auprès d’autres fournisseurs, ce qui permet d’adapter la quantité de matière première sans forcer le les animaux.

L’année dernière, lors de la promotion “Cinco Días de El Dorado”, dans laquelle 26 restaurants partenaires servent le plat à moitié prix, 6 200 portions ont été servies, soit plus d’un millier de porcelets, pendant une semaine donnée Février environ deux cents animaux de la marque garantie sont fournis.

Au cours d’une promenade de quelques minutes à travers le centre de Ségovie, il est inévitable de trouver de nombreuses vitrines de restaurants à la revendication des canaux, une décoration qui depuis de nombreuses années fait face à la tradition légendaire de la ville.

Cependant, ceux qui affichent fièrement leur matière première ne craignent pas que cela devienne contradictoire avec une tendance à une sensibilisation accrue aux droits des animaux.

“Il me semble hypocrite qui dit” pauvres animaux “. J’ai la même impression de devoir sacrifier certains animaux pour nous nourrir, que de couper ces merveilleuses tiges tendres pour les végétariens. Pour moi, c’est la même douleur”, L’aubergiste s’exprime.

L’hôtelier souligne que les élevages de porcelets de Ségovie comptent généralement entre 500 et 700 femelles, il ne s’agit donc pas d’un «macro-élevage» dans lequel le bien-être de l’animal est parfois plus compromis.

Dans ce cas, les femelles sont enceintes pendant quatre ou cinq ans. Une quinzaine de jours après l’accouchement, ils sont proposés à un autre homme qui “grossit” et, après une nouvelle période de gestation de trois mois, trois semaines et trois jours, ils s’allument et le processus recommence.

Concernant les porcelets, les jeunes sont envoyés à l’abattoir avec 21 jours de vie, où ils sont abattus au couteau, après étourdissement, ce dernier une exigence imposée par la loi.

L’homme d’affaires dit que lors du traitement “rien n’est altéré” et cela répond “à la loi naturelle” des animaux, qui ont “une vie heureuse”.

José María ajoute que le souci du bien-être de l’animal répond au bon sens: “Ce n’est plus parce qu’il est plus” animaliste “, mais parce que le produit lui-même va mieux”, explique l’aubergiste, qui fait allusion au proverbe populaire: “De mala marrana , bons tostones … pour les boules “.

Quant à l’avenir du produit, il en prédit un bon puisqu’il considère que le client “est de plus en plus cultivé et plus disposé à payer plus pour la qualité”, et estime également que l’héritage sera bien collecté par les jeunes, comme il l’a perçu l’intérêt des générations futures à investir dans l’entreprise.

Le président de Procose assure également que cet “héritage des Ségoviens” aidera à fixer la population face au défi démographique que la Castille-et-León accuse, car il y a une demande croissante de l’étranger et les élevages de porcelets ne peuvent pas être situés dans les grandes capitales car ils sont donc inhérents à l’environnement rural.

Laura Lopez